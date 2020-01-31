《經濟通通訊社３１日專訊》武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，多國在當地進行撤僑行動，
其中日本已進行兩次撤僑，幫助４１６名日本人成功返國。日媒報道，截至昨日（３０日）因發
燒等症狀住院的人數達到３８人，尚未出現重症人員。首批返日人士中，有３人對新型冠狀病毒
檢測呈陽性反應。
日本政府從武漢第三批撤僑所乘坐的包機於今日上午抵達羽田機場，消息指，機上載有
１４９名日僑。日本政府正在商討派出第４架包機。
截至目前，日本境內共有１４人確診患上新型冠狀病毒肺炎。（ｅｙ）
31/01/2020 14:52
【武漢肺炎】日本第三批１４９人從武漢返國，首兩批暫３８人住院
《經濟通通訊社３１日專訊》武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，多國在當地進行撤僑行動，
其中日本已進行兩次撤僑，幫助４１６名日本人成功返國。日媒報道，截至昨日（３０日）因發
燒等症狀住院的人數達到３８人，尚未出現重症人員。首批返日人士中，有３人對新型冠狀病毒
檢測呈陽性反應。
日本政府從武漢第三批撤僑所乘坐的包機於今日上午抵達羽田機場，消息指，機上載有
１４９名日僑。日本政府正在商討派出第４架包機。
截至目前，日本境內共有１４人確診患上新型冠狀病毒肺炎。（ｅｙ）
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