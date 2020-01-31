【武漢肺炎】日本第三批１４９人從武漢返國，首兩批暫３８人住院

《經濟通通訊社３１日專訊》武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，多國在當地進行撤僑行動，

其中日本已進行兩次撤僑，幫助４１６名日本人成功返國。日媒報道，截至昨日（３０日）因發

燒等症狀住院的人數達到３８人，尚未出現重症人員。首批返日人士中，有３人對新型冠狀病毒

檢測呈陽性反應。

日本政府從武漢第三批撤僑所乘坐的包機於今日上午抵達羽田機場，消息指，機上載有

１４９名日僑。日本政府正在商討派出第４架包機。

截至目前，日本境內共有１４人確診患上新型冠狀病毒肺炎。（ｅｙ）

