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31/01/2020 15:42

【武漢肺炎】美銀：內地首季經濟增長料放緩至５％將推針對性措施

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美銀今日發表研究報告指出，盡管肺炎疫情的嚴重情和持續性
未明，基本預測今年第一季中國ＧＤＰ按年增速將減慢至５％，預計內地將推出針對性補助和降
低融資成本等措施以支持經濟。該行把２０２０年中國ＧＤＰ按年增速預測調低至５﹒６％，原
為５﹒８％，但把２０２１年預測由５﹒６％調至５﹒８％。
　　報告指出，春節假期消費暫時中斷的情況可能不會在１－２個月內的宏觀數據之中得到反映
，同時，假期延長亦會降低春節消費數據的可比性。但如果參考２００３年ＳＡＲＳ疫情，零售
銷售增長自２００３年自第一季的９﹒２％，急降至第二季的６﹒８％後，第三季反彈至
９﹒７％，就是當年ＧＤＰ增長下跌２００基點的主要原因。
　　最壞情況是，如果疫情進一步的惡化使工業生產在更長時間內被打斷，２０２０年和
２０２１年ＧＤＰ按年增速將可能降至５﹒０％及５﹒５％。
　　報告稱，對比２００３年，當時政府擔心房地產市場過熱問題而經濟處於上行，現在關於過
度寬鬆的憂慮相對大減。因此，由中央至地方更多的財政轉移、服務業的稅務寬免（尤其是交通
運輸、旅遊、餐飲和酒店等）以及降低政府供款等措施將可能再次被採用，政府還可能會刺激投
資（特別是醫療設施）和調降貸款利率。（ｗｌ）

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