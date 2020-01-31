【鼠年開局】Ａ場面臨廿年最險開局，肺災疫情恐令經濟螺旋下行

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》在去年底的除夕日，正當中國各地人民準備狂歡跨

年之際，來自湖北武漢的一則簡短消息，如同流星劃過般出現在國人視線：武漢衛健委稱市內部

分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人，人們起初沒有留意，最後卻發現這是一顆徹底改變中國

鼠年開局的「隕石」。有內地財經界人士感嘆，萬萬沒想到黑天鵝竟然以這種方式降臨中國市場

。國家衛健委最新數據顯示，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例逼近萬宗，已達９６９２宗，

累計死亡人數達到２１３人。

即便武漢於年廿九封城，但阻止病毒擴散黃金機會已過，隨著５００多萬人離開武漢，令農

曆新年後確診及疑似武漢肺炎病例在全國遍地開花，感染數字火速飆升，各省市區無一幸免，西

藏成為最後失守的「淨土」，新型肺炎更向全世界擴散，港澳台美加歐洲等都有確診個案。

湖北全省的疫情最為凶險，醫療物資短缺、生活物品也供不應求。正當人們擔心人道災難發

生的同時，另一場震盪正在慢慢預熱：全國渡過了幾十年來最冷清的春節後，中國經濟要怎麼走

？



＊嚴重程度已超ＳＡＲＳ，經濟恐陷螺旋下行困局＊



黑天鵝駕臨，摩根士丹利吹奏「摩笛」，估計疫情將拖低今年上半年中國經濟增長最多

１﹒１個百分點，換言之，上半年經濟增長有可能難以「保６」，這個說法和社科院專家看法相

似，社科院世界經濟與政治研究所研究員張明認為中國首季ＧＤＰ增速或會降至５％甚至更低，

不過他的看法是建基於「疫情將在３月底結束」的假設上。

我們翻查１７年前的ＳＡＲＳ經驗，２００３年第二季中國實際ＧＤＰ增速按季放緩２個百

分點，可見部分市場人士對後市看法仍較樂觀，反倒是野村認為今年首季實際ＧＤＰ增長放緩程

度或大於２個百分點，即嚴重性高於ＳＡＲＳ。

不過ＳＡＲＳ經驗仍不能盡信，因為武漢肺炎疫情已比ＳＡＲＳ嚴重得多。首先，今次疫情

於１月底已經在全國範圍爆發，確診數字已大幅超過ＳＡＲＳ，反觀ＳＡＲＳ在當年４月才在國

內個別省市爆發，翌月因天氣回暖才令疫情受控，外界擔心今次武漢肺炎疫情有可能要去到５月

才有望平息，醫學界甚至預測會有下一輪疫情爆發，部分省市疫情要到４或５月才到頂。

另外，今年的中國和１７年前亦不能相提並論，再也不是當年那個剛「入世」不夠、充滿活

力的經濟體，如今中國正處於經濟放緩結構轉型的關鍵階段，企業債務積壓及銀行流動性壓力問

題嚴重，再加上中美貿易戰帶來不穩定因素，轉型之路可謂驚險萬分，這時候遇上疫情帶來的意

外衝擊，恐造成惡性循環，經濟活動呈「螺旋式下行」。

張明指出，中國如今更為依賴的服務和消費均被疫情打垮，同時春運後的復工情況仍是未知

數，這將對２月投資與出口造成負面不利衝擊，製造業、房地產與基建領域的投資增速必然受影

響。總而言之，若拉動經濟的三駕馬車（投資、出口、消費）都將面臨不利衝擊，不但對中國經

濟造成挑戰，中國今年能否信守承諾向美國大舉採購商品，亦要打下一個大大的問號。



＊企業困難勞工彷徨，寬鬆送暖提振有限＊



疫情令中國各地經濟生產放緩，尤其是重災區湖北省，可預見將出現持續性的經濟生產癱瘓

。全湖北人口總數接近６千萬人，工農業均發達，去年ＧＤＰ總量達到１９８９５﹒７５億元人

民幣，全國排行第七，單計在Ａ股上市的公司就有１０６家，支柱產業包括汽車、鋼鐵、石化、

食品、電子信息、紡織、裝備製造、建材、生物醫藥和金融。

停運停產無論是對體量龐大的大企業，還是望天打卦的小企業而言都是致命打擊，國家不可

能坐視不理，例如銀保監發文推出多重措施穩金融風險，要求金融機構不得對暫時受困的企業盲

目抽貸斷貸、容許無收入人員延後還貸等（見附表）。市場人士預期，在開市後，國家將提供後

續的流動性和信貸支持，包括降準、減息、各種貸款工具以及公開市場操作。只不過，人行工具

箱的法寶能否抵禦這次突如其來的「暴風雪」，野村及麥格理分析師均表示不樂觀。

對於個人來講，即便做足防護措施免被感染，但卻難以抵抗經濟寒潮。運氣好的人只是放多

幾日假而已，運氣差的人卻難以復工、手停口停，至於最悲催的湖北人，則只能困在家鄉等人救

濟。張明指出，今年大學、大專與高職畢業生人數或超過７００萬人，社會就業壓力本就巨大，

再加上疫情影響，預計中國城鎮調查失業率在今年上半年或創新高，甚至顯著高於去年高位

５﹒３％。



＊張智威：滬指下試２６００點，香港情況未算嚴峻＊



截至目前，香港累積確診武漢肺炎個案增至１２宗，並出現了首例本地有限度人傳人個案，

疫情相比起內地尚算輕微，但香港醫療資源長期處於高度緊張狀態，一旦出現社區爆發，香港醫

療系統恐不勝重荷。

疫情對香港經濟的初步影響已經顯現，市民外出意欲大減，恆指累計兩日大瀉１５００點。

信誠聯席董事張智威對《經濟通通訊社》表示，根據ＳＡＲＳ經驗，疫情到了下季便會「自然散

」，港股２７０００關仍有支持，預計未來三個月港股有望在該位置爭持，不過他警告，疫情對

本港經濟造成的負面影響可能持續擴大，投資者要做好心理準備，一旦香港出現首宗死亡個案，

港股恐出現斷崖式下跌。

具體板塊方面，張智威看好一些受疫情拖累無辜下插的股份，例如５Ｇ概念及新經濟板塊，

認為在疫情明顯減弱後會迎來急速反彈；但他看淡內銀板塊，認為疫情爆發後，在經濟不景及政

府加碼寬鬆下，銀行壞帳風險急增，建議投資者在內銀放榜後關注其不良資產狀況。

至於Ａ股表現方面，張預測Ａ股下周甫一開市便會大幅追跌，尤其是開市階段會對港股產生

重大沽壓，他坦言今次股市維穩難度較大，滬指三個月下試２６００點關口。

