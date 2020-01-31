【鼠年開局】疫情席捲全國，人行等監管機構急推援助措施

《經濟通通訊社記者李菲３１日報道》新型冠狀病毒肺炎疫情席捲全中國，資本市場亦受拖

累。中國證監會本月２７日向各大證券、期貨交易所發出通知，原定於今日（１月３１日）開啟

鼠年市的Ａ股，延遲至下周一（２月３日）復市。人行方面已明確表示，考慮到２月３日開市後

到期資金規模較大，將運用公開市場操作等貨幣政策工具及時投放充足的流動性，維護銀行體系

流動性合理充裕。

與此同時，人民銀行系統表示，為確保大額資金匯劃業務正常處理，小額支付系統業務限額

放開時間順延至２月２日；延長銀行間同業拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金

市場、票據市場休市時間，２月３日起恢復交易和清算結算。

表列監管機構急推援助措施：



人行：

＊１月２４日至３０日將小額批量支付系統貸記業務單筆金額上限臨時調整為５億人民幣

＊人行武漢：緊急申請轄外調撥發行基金原封新券４０億元

＊要求金融機構預留專項信貸資金，鼓勵在定價方面給予優惠

＊支持金融機構及疫情相關企業債券發行需求，鼓勵承銷商加大承銷力度

＊人行重慶：防疫物資企業貸款利率下調１００個基點

＊２月３日開市後運用貨幣政策工具投放充足流動性



銀保監：

＊不得對有發展前景但暫時受困的企業盲目抽貸、斷貸

＊鼓勵通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排

＊靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排

＊對確診感染的出險理賠客戶優先處理

＊加強對社會民生重點領域金融支持



中證監：

＊將Ａ股鼠年復市日起順延至２月３日

＊引導投資者採取非現場方式進行交易活動

＊確保交易結算系統安全穩定運行



財政部：

＊各級財政累計下達疫情防控補助資金２７３億元（截至１月２９日下午５點）



外匯局：

＊若疫情防控需求可取消企業借用外債限額

＊與疫情防控有關的其他特殊外匯業務可先行辦理

＊暫停實施需開立捐贈外匯帳戶的要求



中國房地產協會：

＊建議開發企業暫停售樓處銷售



醫保局：

＊將衛健委診療指南明確的疑似病人納入醫保

