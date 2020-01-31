【數據解讀】統計局：ＰＭＩ位臨界點，需求擴張加快生產增速放緩

《經濟通通訊社３１日專訊》內地製造業維持擴張水平，１月官方製造業ＰＭＩ為５０％，

比上月小幅回落０﹒２個百分點，連續三個月位於５０盛衰分界線以上。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，製造業ＰＭＩ位於臨界點。本月製

造業ＰＭＩ主要特點：

一是需求擴張加快，生產增速放緩。反映市場需求變化的新訂單指數為５１﹒４％，比上月

上升０﹒２個百分點，連續３個月位於擴張區間。生產指數為５１﹒３％，比上月回落１﹒９個

百分點。

二是新舊動能接續轉換，高技術行業引領發展。從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業

和消費品行業ＰＭＩ為５２﹒９％、５０﹒７％和５０﹒５％，分別高於製造業總體２﹒９、０

﹒７和０﹒５個百分點，其中高技術製造業自２０１９年９月以來擴張步伐持續加快；高耗能行

業ＰＭＩ為４９﹒０％，繼續位於收縮區間。

三是原材料購進價格指數明顯上升，出廠價格指數略有下降。受近期原油等大宗商品價格波

動等因素影響，主要原材料購進價格指數升至５３﹒８％，為２０１８年１１月以來的高點，其

中石油加工、鋼鐵等行業位於６０﹒０％以上的高位區間，相關企業採購成本加大。出廠價格指

數為４９％，比上月下降０﹒２個百分點，繼續位於收縮區間。

四是大、中型企業景氣保持擴張，小型企業有所改善。大、中型企業ＰＭＩ為５０﹒４％和

５０﹒１％，分別比上月回落０﹒２和１﹒３個百分點，但仍保持擴張；小型企業ＰＭＩ為

４８﹒６％，比上月上升１﹒４個百分點。（ｃａ）

