《經濟通通訊社３１日專訊》招商永隆銀行宣布，為保障員工及客戶健康與安全，旗下１０
間分行於下周一（２月３日）起將暫停營業，直至另行通知。
受影響分行包括西區分行、炮台山分行、西灣河分行、紅磡分行、沙田廣場分行、上水分行
、屯門分行、高鐵香港站分行、太子分行及深水埗分行。
除以上分行，其他分行由今日起暫時更改營業時間，直至另行通知。星期一至五營業時間由
上午９時至下午５時，改為上午９時至下午３時，而星期六則維持由上午９時至下午１時，部分
分行星期六不營業。（ｂｉ）
31/01/2020 18:08
【武漢肺炎】招商永隆銀行１０間分行下周一起暫停營業
《經濟通通訊社３１日專訊》招商永隆銀行宣布，為保障員工及客戶健康與安全，旗下１０
間分行於下周一（２月３日）起將暫停營業，直至另行通知。
受影響分行包括西區分行、炮台山分行、西灣河分行、紅磡分行、沙田廣場分行、上水分行
、屯門分行、高鐵香港站分行、太子分行及深水埗分行。
除以上分行，其他分行由今日起暫時更改營業時間，直至另行通知。星期一至五營業時間由
上午９時至下午５時，改為上午９時至下午３時，而星期六則維持由上午９時至下午１時，部分
分行星期六不營業。（ｂｉ）
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