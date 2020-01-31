【武漢肺炎】招商永隆銀行１０間分行下周一起暫停營業

《經濟通通訊社３１日專訊》招商永隆銀行宣布，為保障員工及客戶健康與安全，旗下１０

間分行於下周一（２月３日）起將暫停營業，直至另行通知。

受影響分行包括西區分行、炮台山分行、西灣河分行、紅磡分行、沙田廣場分行、上水分行

、屯門分行、高鐵香港站分行、太子分行及深水埗分行。

除以上分行，其他分行由今日起暫時更改營業時間，直至另行通知。星期一至五營業時間由

上午９時至下午５時，改為上午９時至下午３時，而星期六則維持由上午９時至下午１時，部分

分行星期六不營業。（ｂｉ）

