【企業盈警】遠東控股（０００３６）料去年錄虧損

《經濟通通訊社３１日專訊》遠東控股（０００３６）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度錄得虧損，而２０１８年度虧損約１﹒０６億元。

該集團指，錄得虧損主因持作買賣投資錄公平值虧損約１﹒０７億元，部分被投資物業租金

收入約４０００萬元及內地江蘇省人民政府就收回其擁有５１％權益附屬公司所擁有一塊地皮所

作補償收入約４５００萬元所抵銷。該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

