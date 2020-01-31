《日入而息》林鄭拒全面封關，多家銀行分行停業，港學校延遲復課

《今天重點》﹡林鄭月娥稱中小學、幼稚園及特殊學校延至３月２日復課；本港確診１２宗

新型肺炎個案，１１宗屬輸入；公務員在家工作安排延長至２月９日；留港

湖北旅客將安排入住檢疫中心或離港；林鄭指全面阻止內地旅客來港違反世

衛建議，並不可行；聶德權指需審慎評估接回滯留湖北港人的可能性；邱騰

華指政府口罩儲備不足以分派給全港市民

﹡澳門澄清未發現博企要求員工放無薪假，局方持續跟進；澳門表示至今仍有

１８４名湖北省人士入境澳門後未離開

﹡匯豐旗下２４個服務網點２月３日起暫停服務；恆生１８間分行及１０間港

鐵站辦事處分階段暫停服務；中銀香港表示因應防疫需要，近５０間分行明

起暫停營業；東亞銀行旗下２０間分行周六起暫停服務；招商永隆銀行１０

間分行下周一起暫停營業；渣打香港下周一起暫停１８間分行服務；大新銀

行縮短２月１日至８日全線分行營業時間

﹡港交所（００３８８）就企業ＷＶＲ諮詢，倡設日落條款及投票權不超過普

通股五倍

﹡差估署１２月住宅租金指數跌０﹒９９％，連跌四個月；差估署上月樓價指

數按月跌１﹒７％，全年升５﹒３％



《即日市況》﹡疫情陰霾未散，港股高開低走，全日挫１３６點收２６３１２



《美元匯價》﹡英國年內減息預期未變，英鎊可區間短炒；歐元最新報１﹒１０２９╱

３０，日圓最新報１０８﹒９７╱９８



《公司資訊》﹡市況轉冷，大喜屋（０６８１３）孖展現抽飛

﹡生興控股昨遞上市申請，信達國際為獨家保薦人

﹡富石金融（０２２６３）今日開招，入場費約６０６０元；未來將發展網絡

券商業務，以吸引更多客戶

﹡澳門機電工程商澳達控股（０９９２９）招股，入場費約３５３５元

﹡卓悅（００６５３）開市前停牌

﹡首都金融（０８２３９）擬折讓近１６％配股還債，另考慮股份合併

﹡綠葉製藥（０２１８６）美國ＦＤＡ要求提供更多信息才能批准新藥上市申

請

﹡麥達斯控股（０１０２１）將於２月５日除牌

﹡鼎和礦業（００７０５）將於２月５日起除牌



《中國要聞》﹡中國１月官方製造業ＰＭＩ放緩至５０％，符預期

﹡統計局表示ＰＭＩ位臨界點，需求擴張加快生產增速放緩

﹡意大利指沒有計劃排除中國５Ｇ網絡建設商



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１１４９５﹒１點



《其他消息》﹡差估署１２月住宅租金指數跌０﹒９９％，連跌四個月；差估署上月樓價指

數按月跌１﹒７％，全年升５﹒３％

﹡創新科技署向企業支援計劃資助項目預先發放部分撥款

﹡財政司司長委任公司法改革常務委員會委員，任期兩年

﹡儲稅券利息自２月３日起調低至０﹒３１６７％

﹡利嘉閣表示樓價連漲１１年，首季恐累跌５％

﹡中原ＣＣＬ鼠年首星期按周升０﹒２８％，連升兩周



《武漢肺炎》﹡林鄭月娥稱中小學、幼稚園及特殊學校延至３月２日復課；本港確診１２宗

新型肺炎個案，１１宗屬輸入；公務員在家工作安排延長至２月９日；留港

湖北旅客將安排入住檢疫中心或離港

﹡ＩＭＦ發言人表示疫情對中國經濟不利影響是暫時的

﹡人行石家莊中心支行對受疫情衝擊較大企業降貸款利率

﹡今季差餉及地租最後繳付日期延至２月５日

﹡公共醫療醫生協會表示沒策劃罷工尊重醫生行使勞工權利；醫管局員工陣線

擬下周一罷工，逾６７００人承諾參與

﹡威院前線醫護發公開信，望禁所有內地旅客入境

﹡友邦香港為新型冠病毒提供免費額外保障

﹡金管局表示銀行預計約２０－３０％分行暫時關閉

﹡本財年首九個月錄赤字５００億元

﹡古兜（０８３０８）配合政府防疫，廣東溫泉度假村停業

﹡外交部表示中國公民可隨外籍家屬乘坐從武漢撤離的飛機；民航將安排包機

接滯留海外的湖北公民回國

﹡央企捐１７億人幣抗疫，另設２０億專項保障資金

﹡有線電視表示葉劉淑儀指政府考慮關閉更多出入境管制站

﹡美國對中國發最高級別旅遊警示，呼籲國民勿前往

﹡范鴻齡稱政府穩民心應果斷抗疫，特別租賃津貼助醫護

﹡食衛局表示與業界緊密聯繫，確保食品供應暢順充足

﹡財政部表示加快資金撥付使用，優先保障疫情防控經費

﹡國家郵政局表示生冷鮮物品不建議在疫情防控期間交寄

﹡國稅總局表示延長２月納稅申報期限，拓網上辦稅覆蓋面

﹡理工大學面對面授課延至３月１日恢復

﹡統計局表示１月ＰＭＩ續在擴張區，未反映肺炎疫情影響

﹡報告指疫情蔓延下，環球５Ｇ手機供求或齊放緩

﹡貿發局料今年本港出口跌２％，肺炎疫情影響展覽活動

﹡傳全港中小學幼稚園延至３月復課，公務員續留家工作

﹡匯豐表示致力維持正常銀行服務，正檢視各項服務安排；匯豐旗下２４個服

務網點２月３日起暫停服務

﹡交銀８分行暫停服務，招商永隆縮短全線分行營業時間

﹡大新銀行縮短２月１日至８日全線分行營業時間

﹡恆生１８間分行及１０間港鐵站辦事處分階段暫停服務

﹡中銀香港表示因應防疫需要，近５０間分行明起暫停營業

﹡東亞銀行旗下２０間分行周六起暫停服務

﹡法國航空停所有往返中國定期航班，新加坡航空縮班次

﹡俄羅斯關閉遠東地區邊境，向中國國民停發電子簽證

﹡日本將新型肺炎列為指定感染症，明起拒絕確診者入境；日本第三批１４９

人從武漢返國，首兩批暫３８人住院

﹡意大利首次確診兩宗病例均為中國遊客，停飛中國航班

﹡廣東新增病例８２宗廣州新增最多，累計確診３９３宗

﹡南韓再增４宗確診，另首批撤僑１８人有發熱症狀；南韓民眾抗議隔離營計

劃堵路抗議，向官員掟蛋洩不滿

﹡農發行４天審批應急貸款１２﹒６３億元支持疫情防控

﹡瑪嘉烈醫院女職員涉偷口罩及外科手套被捕

﹡澳門澄清未發現博企要求員工放無薪假，局方持續跟進；澳門表示至今仍有

１８４名湖北省人士入境澳門後未離開

﹡鍾國斌稱業界正考慮推出可重用口罩，下周一製成樣板；理大澄清研發防菌

物料只用作家居產品而非口罩

﹡私家醫生口罩存貨僅夠一星期，食衛局將提供３萬口罩

﹡日本城下午限售韓國口罩，每人限買３包共１５個

﹡卓悅表示１７家分店中午出售口罩，限購兩包共１０個

﹡屈臣氏表示口罩於電子商店售賣，每人限購一盒

﹡東瀛遊免費派發１８００個合規格口罩，港人優先

﹡國泰（００２９３）延長後勤員工留家工作至２月７日

﹡疫情擴散礙復工，今日鐵路客運３００萬人次同比少八成

﹡中原表示受疫情影響，料樓市小陽春延後至３或４月出現

﹡廣東衛健委表示已做好在廣深珠佛莞等建臨時醫院的準備

﹡營業場所突斷網，湖北陽新縣表示減少人員聚集可防疫

﹡銀公表示不時檢討現有措施，冀市民諒解調整服務舉措；全面阻止內地旅客

來港違反世衛建議，並不可行

﹡香港寬頻推出免費流動辦公室方案，優惠直至５月底

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