《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２５６．０３ 跌６０３．４１點╱２．０９％
標普５００ ３２２５．５２ 跌 ５８．１４點╱１．７７％
納斯達克 ９１５０．９４ 跌１４８．００點╱１．５９％
倫敦富時１００ ７２８６．０１ 跌 ９５．９５點╱１．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １２９８１．９７ 跌１７５．１５點╱１．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８０６．３４ 跌 ６５．４３點╱１．１１％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．３５，歐元兌美元１．１０８９
03/02/2020 07:46
《日出而作》美股上周五重挫，油價續走低，人行開展逆回購
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８２５６．０３ 跌６０３．４１點╱２．０９％
標普５００ ３２２５．５２ 跌 ５８．１４點╱１．７７％
納斯達克 ９１５０．９４ 跌１４８．００點╱１．５９％
倫敦富時１００ ７２８６．０１ 跌 ９５．９５點╱１．３０％
法蘭克福ＤＡＸ １２９８１．９７ 跌１７５．１５點╱１．３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８０６．３４ 跌 ６５．４３點╱１．１１％
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