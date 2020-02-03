  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 14:40

【武漢肺炎】高盛下調今年澳門博彩收入預測至下跌９％

　　《經濟通通訊社３日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，高盛發表研究報告指，事件對
澳門博彩收入的影響比過往的流感事件，包括２００３年的沙士、２００９年的豬流感、
２０１３年的禽流感的情況更惡劣。儘管不考慮疫情的發展，但承認市場放緩的程度，很大是取
決於疫情的持續時間，及控制疫情的措施。
　　高盛表示，澳門今年１月份的博彩收入按年下跌１１％至２２１億澳門元，在疫情影響下，
該行下調今年澳門博彩收入預測，由按年增長９％降至按年下跌９％，當中貴賓廳的收入將跌
１０％，而中場則錄８％的跌幅，主要由於預計目前的情況將會再持續３至４個月，並在第二季
尾逐步改善，期間博彩收入將有３０％至４０％的影響。
　　該行認為，博彩股股價在過去１至２星期內出現的２０％調整，已抵銷了疫情未來４至５個
的潛在影響。高盛推介澳博（００８８０）、金沙中國（０１９２８）、銀娛（０００２７）、
永利澳門（０１１２８）及新濠博亞，相信一旦目前情況穩定下來，可能會從各行業板塊中受惠
。（ｓｋ）

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份（編號）　　　　　　　　目標價　　　　　　　　　　　　　評級
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　澳博控股（００８８０）　　　１２﹒８元－＞１１﹒６元　　　　買入
　　美高梅中國（０２２８２）　　１５﹒５元－＞１２﹒９元　　　　中性
　　永利澳門（０１１２８）　　　２５﹒４元－＞２０﹒４元　　　　買入
　　銀河娛樂（０００２７）　　　７３﹒６元－＞６７﹒３元　　　　買入
　　金沙中國（０１９２８）　　　５３﹒２元－＞４８元　　　　　　買入
　　新濠國際（００２００）　　　２７﹒６元－＞２４﹒３元　　　　買入
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】渣打：在對疫情憂慮下 下半年金價將面臨上行風險
興證快訊03/02/2020
武漢疫情影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金