【武漢肺炎】高盛下調今年澳門博彩收入預測至下跌９％

《經濟通通訊社３日專訊》武漢新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，高盛發表研究報告指，事件對

澳門博彩收入的影響比過往的流感事件，包括２００３年的沙士、２００９年的豬流感、

２０１３年的禽流感的情況更惡劣。儘管不考慮疫情的發展，但承認市場放緩的程度，很大是取

決於疫情的持續時間，及控制疫情的措施。

高盛表示，澳門今年１月份的博彩收入按年下跌１１％至２２１億澳門元，在疫情影響下，

該行下調今年澳門博彩收入預測，由按年增長９％降至按年下跌９％，當中貴賓廳的收入將跌

１０％，而中場則錄８％的跌幅，主要由於預計目前的情況將會再持續３至４個月，並在第二季

尾逐步改善，期間博彩收入將有３０％至４０％的影響。

該行認為，博彩股股價在過去１至２星期內出現的２０％調整，已抵銷了疫情未來４至５個

的潛在影響。高盛推介澳博（００８８０）、金沙中國（０１９２８）、銀娛（０００２７）、

永利澳門（０１１２８）及新濠博亞，相信一旦目前情況穩定下來，可能會從各行業板塊中受惠

。（ｓｋ）



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股份（編號） 目標價 評級

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澳博控股（００８８０） １２﹒８元－＞１１﹒６元 買入

美高梅中國（０２２８２） １５﹒５元－＞１２﹒９元 中性

永利澳門（０１１２８） ２５﹒４元－＞２０﹒４元 買入

銀河娛樂（０００２７） ７３﹒６元－＞６７﹒３元 買入

金沙中國（０１９２８） ５３﹒２元－＞４８元 買入

新濠國際（００２００） ２７﹒６元－＞２４﹒３元 買入

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