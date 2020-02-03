【武漢肺炎】交銀料疫情對小微企影響大，料首季銀行逾期率上升

《經濟通通訊社３日專訊》交銀國際發表研究報告表示，受益於政策支持，預期今年第一季

內地信貸環境寬鬆，但是貸款需求較弱，進而導致淨息差收縮的壓力增大，該行認為寬鬆的流動

性有利於網貸公司穩定資金來源，但是借款需求可能會因借款者受疫情影響使收入變得不穩定所

限制。

該行估計，今年第一季拖欠增加，網貸公司可能受損更多、更早，而對銀行撥備和不良率的

壓力取決於疫情持續時間。該行又認為，小微企業及低收入個人是在疫情爆發下最受打擊，預期

銀行的逾期率和線上貸款的違約率在一季度上升，後者可能會上升更快；如果疫情在２－３個月

內得以控制，對銀行不良率和撥備壓力的影響可能較小。

該行偏好撥備充足的銀行以及具有高質量客戶群的網貸公司，推薦郵儲銀行（０１６５８）

及招商銀行（０３９６８）均予「買入」評級，基於他們充足的撥備及對較高風險行業適度的風

險敞口，在網貸公司中偏好樂信，看好其年輕且教育程度高的客戶群。（ｂｉ）



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