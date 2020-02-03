  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 17:33

【武漢肺炎】交銀料疫情對小微企影響大，料首季銀行逾期率上升

　　《經濟通通訊社３日專訊》交銀國際發表研究報告表示，受益於政策支持，預期今年第一季
內地信貸環境寬鬆，但是貸款需求較弱，進而導致淨息差收縮的壓力增大，該行認為寬鬆的流動
性有利於網貸公司穩定資金來源，但是借款需求可能會因借款者受疫情影響使收入變得不穩定所
限制。
　　該行估計，今年第一季拖欠增加，網貸公司可能受損更多、更早，而對銀行撥備和不良率的
壓力取決於疫情持續時間。該行又認為，小微企業及低收入個人是在疫情爆發下最受打擊，預期
銀行的逾期率和線上貸款的違約率在一季度上升，後者可能會上升更快；如果疫情在２－３個月
內得以控制，對銀行不良率和撥備壓力的影響可能較小。
　　該行偏好撥備充足的銀行以及具有高質量客戶群的網貸公司，推薦郵儲銀行（０１６５８）
及招商銀行（０３９６８）均予「買入」評級，基於他們充足的撥備及對較高風險行業適度的風
險敞口，在網貸公司中偏好樂信，看好其年輕且教育程度高的客戶群。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】周二零時起 只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金