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即市新聞

03/02/2020 07:50

《華爾街內望》疫情及數據引發增長憂慮，美股三大指數急挫近２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國新型冠狀病毒疫情不斷蔓延，加上美國經濟數據疲軟，一系
列美企季績好壞參半，加劇市場對全球經濟增長的憂慮，美股三大指數上周五（３１日）均跌近
２％，上周累計錄得近六個月最差表現。
　　道指收跌６０３點或２﹒０９％，報２８２５６點。標指收跌５８點或１﹒７７％，報
３２２５點。納指收跌１４８點或１﹒５９％，報９１５０點。
　　上周累計，道指跌２﹒５％，標指跌２﹒１％，納指跌１﹒８％。道指和標指均創上年８月
初以來最差一周表現。上月累計，道指跌１％，標指跌０﹒２％，納指漲２％。
　　美國聯邦疾病控制和預防中心表示，已經對所有從中國被撤離至加州空軍基地的美國人發出
隔離令。不過中心主任表示，冠狀病毒爆發並傳染美國民眾的風險很低。
　　市場擔心新型冠狀病毒可能比沙士造成的影響更大，因為中國在世界經濟中佔有很大份額，
而估計之前沙士令全球經濟造成３３０億美元損失。
　　美國最新數據顯示，１２月消費者支出穩步增長，同時工資上漲，暗示消費溫和增長，不過
企業投資不斷下降，加劇市場對經濟增長的擔憂，而上月美國中西部製造業指數觸及四年新低。
　　個股方面，美國達美航空跌２﹒３８％，美國航空跌３﹒１７％，兩航空公司皆表示將暫停
所有飛往中國的航班。
　　亞馬遜假期季績勝預期，重新躋身１萬億美元市值企業行列，收市飆升７﹒３８％。埃克森
美孚、雪佛龍季績令人失望，均跌約４％。
　　Ｖｉｓａ季度營收遜預期，更發盈警指激勵計劃可能影響今年業績，收跌４﹒４４％。
ＩＢＭ任命位新行政總裁，收漲５﹒０９％。
　　十年期美國公債收益率上周五低見１﹒５１９％，創上年１０月８日以來最低。（ａｌ）

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