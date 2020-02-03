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即市新聞

03/02/2020 08:45

《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊認購證及牛證

　　《牛熊志選》恆指繼續大幅下挫，到達自去年８月延伸出來的一條上升軌，短線或有利技術
反彈，惟技術指標如ＲＳＩ仍未到達嚴重超賣水平，後市或仍會繼續下試２６０００點關口。恆
指牛熊證資金流情況，截至周四（３０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２﹒７億港元
資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約２﹒１億港元資金淨流出，顯示有淡倉資
金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５８００點至２６２９９點之
間，累計相當約１９２４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２７９００點至２８１９９點之間
累計了相當約１５２７張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至１９﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
２﹒６個波幅點至２０﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升２﹒２個波幅點至１５﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至
２４﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２６﹒４％；中油
（００８５７）的引伸波幅微升０﹒２個波幅點至２５﹒２％；海油（００８８３）的引伸波幅
上升３﹒２個波幅點至３０﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅急升４﹒４個波幅點至
２２﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒５個波幅點至２６﹒９％；工行
（０１３９８）的引伸波幅急升３﹒４個波幅點至２２﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升０﹒８個波幅點至２３﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅急升６﹒３個波幅點至
２３﹒６％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約５９１７萬元
資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使
價約４１８元至４３０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９倍；牛證方面，資金留意收回價
３６５元至３７０元之間的較貼價條款，收回距離約３％至４％，槓桿約２０倍。另外，小米相
關認購證及牛證期內錄得約４１４９萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１３元至１４元附近
的中長期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價９元至１０元附近的條款
，收回距離約１５％至２０％，槓桿約４倍至６倍。
　　至於看淡資金流方面，期內銀河的相關認沽證及熊證合共錄得約４３１４萬元資金淨流入部
署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４７元至５０元附近的中期價外條款，實際
槓桿約５倍；熊證方面，資金主要留意收回價６１元至６５元附近的條款，收回距離約１８％至
２５％，槓桿約４倍至５倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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