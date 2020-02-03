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即市新聞

03/02/2020 09:07

《一周攻略－周進略》恒指２５０００成第一道防線

　　《一周攻略》只不過是短短兩星期，竟有仿如隔世之感。之前大家看見ＶＩＸ低企，避險絕
非重點，逐利才是緊要，股指向上，縱估值不便宜，但大家集中焦點在增長。可如今，ＶＩＸ大
幅抽高，金價往上，債格走高，股市大跌，全球皆然。
　
＊不是終結的開始＊
　
　　為的是一場疫情未知拖多久的持久戰。是的，套用一句老話，現在並不是終結，甚至不是終
結的開始，反倒可能是開始的終結。
　　事實上，由內地疫情爆發，到如今全球各地都在擔心，而醫療物資的短缺，俱成為新聞焦點
，反覆播報，投資者豈有心安之理？
　
＊若要長線持有，究竟優勢何在？＊
　
　　當然，如今要問的是，究竟對待投資的應有態度如何。首先，要明白自己的定位。若為長期
投資者，重點不單是時間的長，更是為什麼長線對其有利，優勢何在，而不是一味的死守。
　　這一點，不難理解，就是長遠而言，能夠在股市闖出名堂的，都是有真材實料的企業，當中
由有本領的企業家領軍，創造財富，股東榮辱與共。重點是，要是一個好企業，有好的增長，合
理價錢，便可以看長線，這一點是時間站在投資者一邊了。
　
＊趨勢主導，應對不同＊
　
　　相反，若只爭朝夕，純粹由趨勢主導，資金推動，板塊輪動，消息炒作等，則是另一回事，
應對之法，可又完全不同了。
　　目前看來，新聞消息是天大的事，人同此心，心同如此，無法避開，故此，若過去兩個月，
甚至一個月左右，打從去年１２月至今，況股追落後，急速上漲，不單股指如此，其他板塊亦如
此，則大家有盈利在手，傾向先走為敬，絕非不合理，這一波壓力，長線投資者是硬食的了。
　
＊狠下心，減槓桿，沽劣股＊
　
　　至於本身較傾向短線者，則要確保不要太高槓桿，尤其之前愈追愈是落後的板塊，則企業本
身質素欠奉的概率甚高，不能留戀當日資金當旺的榮景，必須狠下心腸，稍後再戰不遲。
　　短期而言，港股上試二萬九，反覆走低，二萬六已不是支持，要看較大位置，首推二萬五，
這是真正的第一道防線。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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