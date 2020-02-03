《盤後部署》Ａ股復市人行力撐，港股２６０００點料見支持

《經濟通通訊社３日專訊》自農曆新年開局以來港股已累計下挫逾１５９０點，失守多條主

要移動平均線，惟疫情方面尚未見緩和，目前全國確診人數上升至逾１﹒７萬人，而本港確診人

數亦增加至１５人。港股今早繼續低開１２３點，報２６１８９點。今日是Ａ股延長假期後復市

的第一日，人行宣布逆回購１﹒２萬億人民幣創新高，同時傳中證監傳要求券商暫停融券賣出業

務，港股隨即反彈１９９點，高見２６５１２點。然而，內地公布１月財新製造業ＰＭＩ為

５１﹒１略遜預期，港股升幅收考窄。最終全日收報２６３５６，上升４４點或升０﹒１７％，

主板成交１３６６﹒８０億元增加近３３％。國企指數報１０２６８，升０﹒２７％或升２７點

。

雖有中央力撐大市，Ａ股兩市鼠年開市第一日仍受壓。上證綜合指數報２７４６，跌２２９

點或跌７﹒７２％，成交２５７０﹒２０億元人民幣。深證成分指數報９７７９，跌９０２點或

跌８﹒４５％，成交２６２４﹒６０億元人民幣。



＊瑞銀建議逢低買入＊



中國新型冠狀病毒疫情仍未見好轉，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃表示

疫情或導致全球經濟短期減速。她指，現在疫情已引起生產部門和供應鏈的混亂，並對旅遊和商

務產生影響。雖然２００３年非典型肺炎時期世界經濟減幅僅０﹒１％，但中國由當時佔世界經

濟總量４％上升至１８％，下行壓力或更強。

對比於ＩＭＦ的謹慎，瑞銀的報告卻是更為樂觀積極。瑞銀在最新報告稱，在其基準情景下

，預計病毒疫情不會導致全球經濟增長放緩。認為中國為遏制冠狀病毒採取的積極措施以及其他

國家的防範措施將頗為有效，雖該措施影響到供應鏈，或使經濟在短期受到衝擊。若疫情能成功

遏止，經濟增長可望在未來幾個季度反彈。因此，建議限制易受衝擊行業，從而可逢低價吸納優

質股票和高股息股票。長線看，建議買入亞洲股票（除日本），新興市場股票及新型行業投資主

題。



＊疫情元宵後現拐點＊



中國新型冠狀病毒疫情爆發以來引起市場恐慌，不少投資者選擇鎖定利潤，離場避險。疫情

確診病例不斷增加，港股亦從高位累挫逾１５９０點。恆指上周五（３１日）１４ＲＳＩ更是觸

及３０的超賣水平，隨即本日港股在Ａ股開市及中央撐市的操作下反彈逾２００點。可見港股短

期在２６０００上方見支持，加上北水回歸，對港股也有一定的支持作用。不過，若想要在低位

吸納的投資者仍需等待，根據２００３年非典性肺炎疫情，本次疫情仍有一段時間，且不少研究

疫情的專家亦指出現階段還在疫情爆發期，預計元宵過後才出現拐點。（ｆｚ）

