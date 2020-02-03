【國際要聞】英國疑再現恐襲，疑犯持刀傷兩人後被擊斃

《經濟通通訊社３日專訊》英國倫敦南部發生疑似伊斯蘭恐怖主義份子持刀傷人案。

事發當地時間星期日下午約兩時，一名手持大刀的２０歲男子刺傷兩人後被警員開槍擊斃，

現場傳出三下槍聲，及後在男子身上發現假的引爆裝置。該男子早前有關恐怖主義罪行被判監逾

三年，約一周前出獄時已被警方監控。

據悉，兩名傷者中一人有性命危險，另外有一名女子受輕傷，相信在警員開槍後被玻璃割傷

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