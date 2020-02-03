  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 08:02

【國際要聞】英國疑再現恐襲，疑犯持刀傷兩人後被擊斃

　　《經濟通通訊社３日專訊》英國倫敦南部發生疑似伊斯蘭恐怖主義份子持刀傷人案。
　　事發當地時間星期日下午約兩時，一名手持大刀的２０歲男子刺傷兩人後被警員開槍擊斃，
現場傳出三下槍聲，及後在男子身上發現假的引爆裝置。該男子早前有關恐怖主義罪行被判監逾
三年，約一周前出獄時已被警方監控。
　　據悉，兩名傷者中一人有性命危險，另外有一名女子受輕傷，相信在警員開槍後被玻璃割傷
。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態03/02/2020
菲現死亡個案 中國境外首宗
生財有道31/01/2020
【月結－疫情襲港】港股先高後低波幅近三千點 全月挫1877點
生財有道31/01/2020
【嚟緊炒D乜】綠葉製藥北水持倉比例高 待消化沽壓博上5.5元
國際動態31/01/2020
【武漢肺炎】南韓再增4宗確診 另首批撤僑18人有發熱症狀
生財有道31/01/2020
【鼠年開局】A場面臨廿年最險開局 肺災疫情恐令經濟螺旋下行
生財有道31/01/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：手機股短期或將續尋底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金