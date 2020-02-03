【油市博奕】油組及盟友考慮召開緊急會議，俄羅斯暗示持開放態度

《經濟通通訊社３日專訊》石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及盟友在內的「ＯＰＥＣ＋」考慮

召開緊急會議，俄羅斯暗示持開放態度。

中國新型冠狀病毒疫情可能威脅石油需求，沙特希望提前召開會議，俄羅斯能源部長諾瓦克

上周五（３１日）表示，原則上準備對疫情作出反應，但需要更準確地評估局勢，監測未來數日

的發展。

消息指，ＯＰＥＣ＋考慮將目前產量限制再加大約每日５０萬桶，但目前尚未有共識。

（ａｌ）

