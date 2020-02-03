【貿易休戰】美國取消制裁中遠集團旗下子公司

《經濟通通訊社３日專訊》美國財政部上周五（３１日）表示，取消制裁中遠集團旗下子公

司。

上年美國財政部宣布對中遠海運油運實施制裁，因為公司涉嫌違反對伊朗石油的運輸禁令，

貿易商因此取消與其母公司有關的租船合同，導致運費飆升，不過仍與中遠有業務往來的公司曾

兩次獲得臨時豁免。

美國總統特朗普早前與中國簽署第一階段貿易協議，有知情人士曾表示，中國計劃在下一階

段貿易談判中要求美國解除制裁。（ａｌ）

