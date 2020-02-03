《窩輪豪情－梁業豪》反彈力度非常一般，低位窄幅橫行

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

資訊科技業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為翰森

製業（０３６９２）、香港電訊（０６８２３）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則

宜首選匯控（００００５）、新地（０００１６）與中石化（００３８６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、資訊科技業與電訊業。此外

，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為翰森製業、香港電訊與高鑫零

售（０６８０８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、新地與港鐵（０００６６）。

內地股市假後重開，大幅下挫；不過，港股淡友乘機平舊倉套利，惟大市的反彈力度僅屬非

常一般。指數期貨於低位窄幅橫行，小時圖形勢喜見轉為偏好。然而，港股的下跌動力依然不容

低估，投機者不宜貿易入市行動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

