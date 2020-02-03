【武漢肺炎】港大零售附屬與滬醫院設微信小程式防禦肺炎諮詢平台

《經濟通通訊社３日專訊》港大零售（０１２５５）宣布，旗下子公司「商嬴互聯網醫療」

聯合上海市徐匯區中心醫院共同設立了「上海市發熱諮詢平台」（「新冠工作室」微信小程式）

。

在疫情防治期間為公眾連結優質的線上新型肺炎諮詢、疫情防護科普，及各類專科輕問診、

遠端問診等義診服務，引導公眾通過互聯網手段滿足問診、諮詢和科普需求，減少線下就診帶來

的交叉感染風險。

未來，集團將予設立包含婦產科、兒科及全科在內的１８個一級科室的專業線下醫療服務的

新建醫療機構，從而實現互聯網醫療線上線下一體化。（ｕｌ）

