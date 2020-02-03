《談國論企－黎偉成》武漢肺炎料重擊中外社會經濟

《談國論企》武漢肺炎自２０１９年１２月中肆虐至今，已擴散至全中國各省多市，和傳染

到包括美國在內的各國或地區，不僅禍及或威脅人類的身體健康，甚至有可能嚴重衝擊中國以至

世界經濟。亟望中外一眾齊心協力盡快研製出治藥。



＊全國交通運輸工農業受河北閉省深壓＊



從經濟角度，看武漢市這個河北省省會對中國以至世界可能造成的影響甚或衝擊。先論此疫

對（甲）中國的經濟影響，以武漢市為主的河北省已全面「封關」，會使全國的（一）交通運輸

有相當嚴重打擊，因武漢實為武昌、漢口及漢陽三鎮組成，歷來有「九省通衢」之稱，以京廣為

主的高鐵等「八縱八橫」鐵路，長江巨輪，都川流不息地經此，人流、物流，相當繁忙，現因肺

炎疫症暫未能通過以武漢為主的河北省，會使全國的水、陸、空三路交通運輸有延誤，成本亦相

應增加，當然是壞事。

再看（二）工業。河北省是全國其中重要的鋼鐵、機械製造、電力和紡織工業基地，而武漢

更與鞍山、包頭等齊名為中國三大鋼鐵基地，如當地的鋼鐵生產因肺炎疫症暫時停工，會使全國

的鋼鐵供應，可能有相當程度的缺口。

和（三）礦業。河北省的大治、鐵山等地都盛產鐵礦，大治、黃石等的煤礦則多產，銅產的

主要地在陽新，而石膏在應城附近之產更為全國居首，凡此，會對原材料供應和工業生產有重大

的影響。

同樣重要的，是（四）農業。河北省江漢平原土地肥沃，盛產稻、小麥和棉花，是中國其中

「糧倉」，還有芝麻、豆、麥、高樑等，產量皆豐，可見農業生產南北兼備。要是河北省之冬種

收成，和春耕，受肺炎疫症的衝擊，對全國的糧食供應會有相當程度的壓力，而居民消費價格指

數ＣＰＩ以食糧肉禽為主導，通脹率受壓亦不輕。

不僅止於武漢，河北省的（五）黃石市，亦有舉足輕重的地位。此市位之長江西岸，在地理

上有別於武漢之長江中游之餘，鐵山至大治建有許許多多工礦企業，為以生產原材料的工業城，

且與武漢只有短短的鐵路路程，當受肺炎嚴症之困。

有估計武漢肺炎此一世紀惡症有可能要延時凡數個月至夏季，才有可能達致高峰期，尚需時

始能放緩、回落、穩定和控制，達致抗疫目標，而樂觀者或數個月，故對國民的身體健康、生命

有十分嚴重威脅和打擊的同時，中國經濟肯定會有十分重大的負面影響，由是我得修調對中國國

內生產總值ＧＤＰ於２０２０年的初步預測。

我２０２０年１月２日發表的《談國論企》，估計中國ＧＤＰ在２０２０年升幅由２０１９

年的６％放緩至５﹒８７５％（見表二），乃設定增速５﹒５％至６％上限，現初步修訂預測（

１）如武漢肺炎疫情在三數個月的「短期「受控甚至平伏下來，ＧＤＰ全年的增幅會放緩

０﹒７５％，即僅達５﹒１２５％；（２）要是情況未如理想，會滑落至４﹒７５％至５％（見

表一），甚至更低。



＊亟盼美國人拋下仇華壓華劣見齊抗疫振經濟＊



初步修訂大幅調低中國ＧＤＰ於２０２０年增長率約１％之因，乃：（Ａ）內部的負面因素

有（ａ）肺炎重症會使全國各地居民減少上街，零售消費以至各類社會活動，都會受到大為降低

；（ｂ）而以武漢為主的河北省，甚至全國的陸、水及空交通運輸，皆因主要樞紐暫時中斷，使

人流、物流帶來莫大的不方便的同時，工業生產或暫時放緩，災區甚至得暫停，使以供給側改革

為主的內需推動國民經濟政策所發揮的良性效應，該大不如前。

和（Ｂ）中國仍要面對以美國為主的外來壓力，特別是履行第一階段經貿協議，和進行第二

階段的談判，而美國人現今仍然千方百計的企圖繼續把中國壓下來，即使中國所受的武漢肺炎世

紀疫症，亦絲毫不肯稍減仇華、壓華、制華、亂華甚至滅華惡思劣行步伐，是為另一大困。

至於（乙）中國的工業、貿易以至零售消零預計會受到疫情相當程度的壓力和損害，對亞洲

甚至歐美等許許多多國家或地區的工貿，肯定會產生一定的負面影響，此因中國乃世界第二大經

濟體系。

由是以美國為主等國家在現下之武漢肺炎疫症高危時期，千萬要拋「成見」和「仇恨」，與

中國同心協力齊抗疫，聯手穩定經濟，是為人類發展的福祉。（《看武漢肺炎疫症專題》之一）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２０＃ ＊４﹒９ ＊４﹒４ ＊５﹒５ ＊５﹒８ ＊５﹒１２５

２０２０ ＊５﹒８ ＊５﹒７ ＊６﹒０ ＊６﹒０ ＊５﹒８７５

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表：中國ＧＤＰ近年季度增長與預測（％）



１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２０ ＊５﹒８ ＊５﹒７ ６﹒０ ＊６﹒０ ＊５﹒８７５

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６﹒０ ６﹒０ ６﹒０

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７﹒０ ７﹒０ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

２０１０ １１﹒９ １０﹒３ ９﹒６ ９﹒８ １０﹒３

２００９ ６﹒１ ７﹒９ ８﹒９ １０﹒７ ８﹒７

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

＊預計（黎偉成）

