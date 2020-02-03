《異動股》藥業股個別走，福森升逾兩倍，中國醫療集團跌４３％

《經濟通通訊社３日專訊》新型肺炎疫情擴散，個別藥業股借消息炒起，亦有個別是大幅回

吐。

福森藥業（０１６５２）現價升２２２﹒３００％，報１８﹒５００元；成交約１００萬股

，涉資１０９３萬元。福森藥業公布，近期有媒體報道，集團主要產品之一雙黃連口服液具有可

抑制新型冠狀病毒的功效。根據相關新聞文章，中國科學院上海藥物研究所及武漢病毒研究所聯

合開展的初步研究，聲稱雙黃連口服液具有用於抑制新型冠狀病毒的可能性。然而，中國科學院

上海藥物研究所指出，雙黃連口服液抑制新型冠狀病毒的功效有待通過進一步臨床試驗確認。

中國醫療集團（０８２２５）跌４３％，報１﹒１００元。該股上月累升逾１７﹒７倍。

現時，恆生指數報２６１７８，跌１３４點或跌０﹒５１％，主板成交６１﹒１３億元。國

企指數報１０２０４，跌０﹒３６％或跌３６點。

上證綜合指數報２７３２，跌２４４點或跌８﹒２１％，成交３３１﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報９７６４，跌９１７點或跌８﹒５９％，成交３８０﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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福森藥業（０１６５２） １８﹒５００元 升２２２﹒３００％

歌禮製藥（０１６７２） ６﹒４３０元 升５４﹒９４０％

蓮和醫療（００９２８） ０﹒０８９元 升１７﹒１０５％

泰凌醫藥（０１０１１） ０﹒３０５元 升７﹒０１８％

上海醫藥（０２６０７） １５﹒３６０元 升５﹒７８５％

白雲山 （００８７４） ２６﹒０００元 升３﹒１７５％

中生製藥（０１１７７） １０﹒４８０元 升０﹒５７６％

石藥集團（０１０９３） １７﹒１８０元 跌０﹒６９４％

先鋒醫藥（０１３４５） １﹒６１０元 跌１３﹒９０４％

中國醫療（０８２２５） １﹒１００元 跌４３﹒００５％

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（ｅｃ）

