《中資異動》中興通訊Ｈ股升近４％，非公開增發Ａ股延至明日上市

《經濟通通訊社３日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價升３﹒５５％，報２６﹒２５

元；成交約１１１４萬股，涉資２﹒８７億元。

Ａ股（深：００００６３）現價３５﹒９４元人民幣，跌８﹒２５％，成交４５﹒１０億元

人民幣，涉及１﹒２７億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５４﹒５８％。

中興通訊公告，鑑於２０２０年春節深圳證券交易所休市時間延長至２月２日，公司原定於

今日上市的非公開發行Ａ股股票新增股份的上市日期將相應調整至明天（４日）。

現時，恆生指數報２６４３９點，升１２７點或升０﹒４８％，主板成交９１７﹒８６億元

。國企指數報１０３１７點，升７６點或升０﹒７５％。

上證綜合指數報２７４５點，跌２３１點或跌７﹒７６％，成交２００２﹒７１億元人民幣

。深證成份指數報９８６２點，跌８１９點或跌７﹒６８％，成交２１４１﹒５０億元人幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ２６﹒２５元 升３﹒５５％

比亞迪電子（００２８５ １５﹒２０元 跌０﹒２６％

中國鐵塔（００７８８） １﹒６５元 升１﹒２３％

聯想集團（００９９２） ５﹒１６元 升０﹒５８％

小米集團（０１８１０） １２﹒０８元 升４﹒８６％

瑞聲科技（０２０１８） ５６﹒７０元 升１﹒７０％

舜宇光學（０２３８２） １３０﹒４０元 升２﹒９２％

聯想控股（０３３９６） １４﹒４８元 跌０﹒２８％

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（ｕｌ）

