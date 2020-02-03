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即市新聞

03/02/2020 13:40

《中資異動》中興通訊Ｈ股升近４％，非公開增發Ａ股延至明日上市

　　《經濟通通訊社３日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價升３﹒５５％，報２６﹒２５
元；成交約１１１４萬股，涉資２﹒８７億元。
　　Ａ股（深：００００６３）現價３５﹒９４元人民幣，跌８﹒２５％，成交４５﹒１０億元
人民幣，涉及１﹒２７億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５４﹒５８％。
　　中興通訊公告，鑑於２０２０年春節深圳證券交易所休市時間延長至２月２日，公司原定於
今日上市的非公開發行Ａ股股票新增股份的上市日期將相應調整至明天（４日）。
　　現時，恆生指數報２６４３９點，升１２７點或升０﹒４８％，主板成交９１７﹒８６億元
。國企指數報１０３１７點，升７６點或升０﹒７５％。
　　上證綜合指數報２７４５點，跌２３１點或跌７﹒７６％，成交２００２﹒７１億元人民幣
。深證成份指數報９８６２點，跌８１９點或跌７﹒６８％，成交２１４１﹒５０億元人幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊（００７６３）　　２６﹒２５元　　　升３﹒５５％
　　比亞迪電子（００２８５　　１５﹒２０元　　　跌０﹒２６％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒６５元　　　升１﹒２３％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒１６元　　　升０﹒５８％
　　小米集團（０１８１０）　　１２﹒０８元　　　升４﹒８６％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５６﹒７０元　　　升１﹒７０％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３０﹒４０元　　　升２﹒９２％
　　聯想控股（０３３９６）　　１４﹒４８元　　　跌０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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