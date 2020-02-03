【武漢肺炎】商務部：各地不得隨意關閉菜市場等經營場所

《經濟通通訊社３日專訊》商務部副部長王炳南表示，已全面動員中小商貿企業復工開業，

增加基本生活服務供給。各地面對疫情發展要及時充分評估，分級管控，不得隨意關閉菜市場等

經營場所，切實保障生活物資供應。

王炳南並表示，在疫情發生以後，商務部動員國內１１家主要電商企業，在保障市場供應上

發揮獨特作用。一是積極增加供給；二是暢通配送渠道；三是保障消費安全，多家電商推出了無

接觸配送模式。（ｅｗ）

