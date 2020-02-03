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03/02/2020 11:22

【武漢肺炎】商務部：各地不得隨意關閉菜市場等經營場所

　　《經濟通通訊社３日專訊》商務部副部長王炳南表示，已全面動員中小商貿企業復工開業，
增加基本生活服務供給。各地面對疫情發展要及時充分評估，分級管控，不得隨意關閉菜市場等
經營場所，切實保障生活物資供應。
　　王炳南並表示，在疫情發生以後，商務部動員國內１１家主要電商企業，在保障市場供應上
發揮獨特作用。一是積極增加供給；二是暢通配送渠道；三是保障消費安全，多家電商推出了無
接觸配送模式。（ｅｗ）

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