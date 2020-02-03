【抗疫維穩】銀聯：重點疫情地區取現手續費減免

《經濟通通訊社３日專訊》中國銀聯聯合主要商業銀行發布重點疫情地區手續費優惠方案，
提出對湖北轄內的銀聯卡跨行取現業務，免收銀聯網絡服務費和受理機構代理手續費。
同時，對各地疫情防控相關的醫院、慈善機構減免發卡行服務費和銀聯網絡服務費。對全國
小微商戶銀聯二維碼收款交易，銀聯按比例向收單機構或服務商返還手續費，降低小微商戶的收
單手續費成本。
上述優惠措施自２月２日起至國家確定的疫情結束之日止。（ｌｃ）
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