【抗疫維穩】人行上海：保障疫情防控相關跨境資金匯划結算高效

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》人行上海總部向轄內金融機構印發《關於全

力支持疫情防控，配合做好金融服務和應急保障的通知》，從加大資金支持、保障支付服務、開

通綠色通道等方面制定一系列工作舉措。尤其是針對疫情防控相關跨境資金匯划結算的緊急需求

，上海總部按照「特事特辦、急事急辦」原則，指導金融機構順利完成多筆防疫物資進口跨境資

金結算業務，積極幫助受疫情影響較大的企業渡過難關，為打贏疫情防控阻擊戰、維護地方經濟

穩定發展提供有力支持。

對於轄內金融機構因支持疫情防控產生流動性需求的，上海總部將通過再貼現、常備借貸便

利、信貸政策支持再貸款等貨幣政策工具給予滿足。同時，要求開發性金融機構和政策性銀行上

海分行用好抵押補充貸款資金，進一步加大對社會民生重點領域的金融支持。

上海總部還支持轄內金融機構通過發行金融債券、特定用途債券等，加大對衛生防疫、醫藥

產品製造及採購、科研攻關等領域及受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅

遊業的資金支持力度。鼓勵轄內承銷商加大對上述領域企業發行債券的承銷力度，支持相關企業

的發債融資。

另外，通知要求，不得對有發展前景但暫時受困的企業盲目抽貸斷貸。要求涉及保障城市運

行必需、疫情防控必需和群眾生活必需等領域的企業加大對成員單位的信貸支持力度，減緩企業

受疫情影響程度，確保社會平穩有序運行。

