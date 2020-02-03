【武漢肺炎】上海今日新增１０宗確診病例，最小７月齡

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海市衛健委今日通報，今日０－１２時，

上海市新增武漢肺炎確診病例１０例，其中１例７月齡，有來自湖北的確診病例接觸史。確診病

例中，外地來滬人員３例，上海市常住人口７例。

截至今日中午１２時，上海市累計發現確診病例２０３例。確診病例中，年齡最大８８歲，

最小７月齡；１１５例有湖北居住或旅行史，８例有湖北以外地區居住或旅行史，８０例有相關

病例接觸史；外地來滬人員７９例，上海市常住人員１２４例。

