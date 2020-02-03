《午市前瞻》港股２６０００點難有支持，料下試２４９００點

《經濟通通訊社３日專訊》新型冠狀肺炎疫情持續，目前全國已超過１﹒７萬人確診，

３６１人死亡，本港更增至１５宗確診個案。港股本已連跌三日累挫１６３７點，今早再低開

１２３點報２６１８９點，一度低見２６１４５。人行於公開市場逆回購１﹒２萬億元人民幣，

刺激港股早段曾倒升２００點最高曾見２６５１２點，然而內地１月財新製造業ＰＭＩ為

５１﹒１低於預期。最終港股半日報２６３３６點，升２３點或升０﹒０９％，主板成交７８２

﹒８１億元。國企指數報１０２８９點，升４９點或升０﹒４８％。

Ａ股今日復市，難逃大挫行情，上證綜合指數報２７３４點，跌２４１點或跌８﹒１３％，

成交１７６１﹒２９億元人民幣。深證成分指數報９７９８點，跌８８３點或跌８﹒２７％，成

交１９０３﹒０３億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）漲１﹒７２％，報３７９﹒４元；友邦（０１２９９）微

升０﹒３９％，報７８﹒０５元；香港交易所（００３８８）軟０﹒３１％，報２５８元；中國

移動跌０﹒１６％，報６４﹒１元；匯豐控股（００００５）跌１﹒０６％，報５６﹒２５元。



＊部分醫藥股見炒作，福森藥業半日飆五成三＊



新型冠狀肺炎疫未見好轉，個別醫藥股繼續借機炒作。近日有內媒指福森藥業

（０１６５２）的主要產品雙黃連口服液具抑制新型冠狀病毒的效用，該股半日炒上

５３﹒１４％，報８﹒７９元，暫為升幅最大港股；早前中國醫療（０８２２５）研究指旗下產

品利托那韋（Ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）對新型冠狀病毒（２０１９－ｎＣｏＶ）有抑制作用和療效

報告，令其本月曾暴漲近３０倍，惟本日繼續回吐３９﹒９％，報１﹒１６元；翰森製藥

（０３６９２）彈７﹒１４％，報３０元；中國生物製藥（０１１７７）升４﹒６１％，報

１０﹒９元兼為半日最佳藍籌；石藥集團（０１０９３）升３﹒８２％，報１７﹒９６元。



武漢肺炎疫情未見改善，繼續打擊內地民眾消費意欲，但消費股半日走勢分化。內地門店延

長停業的海底撈（０６８６２）升０﹒５％，報３０﹒１５元；高鑫零售（０６８０８）升

２﹒３７％，報９﹒４９元；華潤啤酒（００２９１）升１﹒２４％，報３６﹒７元；九毛九（

０９９２２）跌１﹒４７％，報８﹒０３元；安踏體育（０２０２０）跌２﹒２７％，報６６﹒

６元；李寧（０２３３１）跌２﹒８２％，報２２﹒４元。

５Ｇ股普遍隨市反彈。京信通信（０２３４２）升２﹒４６％，報２﹒９２元；中國通信服

務（００５５２）升１﹒１４％，報５﹒３３元；中興通訊（００７６３）升２﹒１７％，報２

５﹒９元；長飛光纖光纜（０６８６９）升０﹒７５％，報１３﹒４６元；中國鐵塔（００７８

８）升１﹒２３％，報１﹒６５元。



＊衞生署官員指肺炎疫情或於社區蔓延，地產股捱沽＊



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前（２日）指，肺炎疫情可能於社區蔓延，本地

地產股繼續捱沽。恆基地產（０００１２）跌０﹒９９％，報３４﹒８５元；新鴻基地產（００

０１６）跌１﹒２８％，報１０７﹒９元；新世界發展（０００１７）跌０﹒５１％，報９﹒７

６元；九龍倉置業（０１９９７）跌１﹒７３％，報３９﹒８元；領展房產基金（００８２３）

走低１﹒９６％，報７７﹒４５元兼為半日最差藍籌。

人行將向全國性銀行提供３千億再貸款金，但內銀股同樣走勢分。建設銀行（００９３９）

揚１﹒３４％，報６﹒０３元；工商銀行（０１３９８）漲１﹒７２％，報５﹒３１元；交通銀

行（０３３２８）跌０﹒４％，報４﹒９８元；招商銀行（０３９６８）升０﹒２６％，報３８

元；農業銀行（０１２８８）跌０﹒３３％，報３﹒０１元。

多隻新經濟股獲大行上調目標價及評級，板塊見反彈。獲瑞信上調半成目標價的小米

（０１８１０）走高３﹒８２％，報１１﹒９６元、獲高盛升目標價至１２１元的美團點評

（０３６９０）升１﹒１１％，報１００﹒４元；獲升至買入評級的阿里巴巴（０９９８８）升

２％，報２０４﹒４元。



＊麥嘉嘉：本地電訊業受經濟周期影響較小，推介香港電訊＊



今早Ａ股復市，港股市場受Ａ股影響，走勢反覆波動。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《

經濟通通訊社》表示，Ａ股今早跌幅只是補回內地春節假期的空檔，認為現時無論Ａ股或港股，

跌勢仍未喘定，料兩市將反覆下試低位。暫時來說，港股２６０００點支持力不大，料下一步支

持位會在去年８月低位，即２４８９９點水平。她認為，港股受武漢肺炎疫情影響，現正值兩地

企業業績公布期，若然業績大幅受累疫情，部分企業估值可能遭下調。

麥嘉嘉提到，有外媒報道指，若中國外貿公司因武漢肺炎疫情爆發而無法履行國際契約，中

國政府將發不可抗力證明，讓業者可以合法毀約而不用賠償。她認為，此舉將影響原材料（例如

礦沙、鋼鐵進出口）企業盈利，中長線對環球產業鏈做成影響。

市況波動，投資者或想轉入公用股避險，因電訊行業受經濟周期影響較小，她推介香港電訊

（０６８２３），預料１１﹒５元有一定支持，阻力位會在１２元左右，投資者可自行調整倉位

。（ｎｓ、ｋｓ）

