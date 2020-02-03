【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買騰訊建行沽吉利平保

《經濟通通訊社３日專訊》在新型冠狀病毒疫情肆虐下，內地股巿在農曆新年假期後復市下

挫，拖累恆指今早低開１２３點，貼近二萬六關口，但人行「放水」力度有功，於公開市場逆回

購１﹒２萬億元人民幣，刺激港股低位反彈最多２００點，高見２６５１２點，午後在上午波幅

內走，最終恆指收報生指數報２６３５６點，升４４點。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒６５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊

（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是吉利汽

車（００１７５）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）。

在北水恢復下，主板成交今日明顯上升，達１３６６﹒８０億元升３２﹒６７％；其中港股

通成交３３８﹒１億元，佔總成交２４﹒７％。



＊騰訊撐起大市，人行「放水」谷內銀＊



市場預計市民留在家中利好遊戲股業務，騰訊逆市造好收報３８０元，上升１﹒９％。北水

亦打鐵趁熱，淨買入１０﹒９９億元。

人行宣布今日將開展１﹒２萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供

應，建行曾創一個月新低，收報６﹒０１元升１％。不過，北水依然力撐，淨買入逾１０﹒１億

元。

銀保監會財險部指，不得借疫情渲染炒作保險產品，不得銷售吸引眼球的噱頭類保險產品。

險股普遍偏軟，平保跌１﹒２％報８７﹒６元；北水亦同樣沽貨，淨沽出５﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） １０．９９

建設銀行（００９３９） １０．１４

小米集團（０１８１０） ５．６５

工商銀行（０１３９８） ４．２７

中國銀行（０３９８８） ３．００



淨沽出最多港股：

吉利汽車 （００１７５） －６．９１

中國平安 （０２３１８） －５．５６

中芯國際 （００９８１） －１．２１

農業銀行 （０１２８８） －１．２０

新東方在綫（０１７９７） －０．０４

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（ｃｍ）

