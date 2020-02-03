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03/02/2020 18:14

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒７億人幣，買騰訊建行沽吉利平保

　　《經濟通通訊社３日專訊》在新型冠狀病毒疫情肆虐下，內地股巿在農曆新年假期後復市下
挫，拖累恆指今早低開１２３點，貼近二萬六關口，但人行「放水」力度有功，於公開市場逆回
購１﹒２萬億元人民幣，刺激港股低位反彈最多２００點，高見２６５１２點，午後在上午波幅
內走，最終恆指收報生指數報２６３５６點，升４４點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒６５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊
（００７００）、建設銀行（００９３９）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的依次是吉利汽
車（００１７５）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）。
　　在北水恢復下，主板成交今日明顯上升，達１３６６﹒８０億元升３２﹒６７％；其中港股
通成交３３８﹒１億元，佔總成交２４﹒７％。
　
＊騰訊撐起大市，人行「放水」谷內銀＊
　
　　市場預計市民留在家中利好遊戲股業務，騰訊逆市造好收報３８０元，上升１﹒９％。北水
亦打鐵趁熱，淨買入１０﹒９９億元。
　　人行宣布今日將開展１﹒２萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供
應，建行曾創一個月新低，收報６﹒０１元升１％。不過，北水依然力撐，淨買入逾１０﹒１億
元。
　　銀保監會財險部指，不得借疫情渲染炒作保險產品，不得銷售吸引眼球的噱頭類保險產品。
險股普遍偏軟，平保跌１﹒２％報８７﹒６元；北水亦同樣沽貨，淨沽出５﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１０．９９　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１０．１４　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　５．６５　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　４．２７　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．００　　　　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　－６．９１　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　－５．５６　
　　中芯國際　（００９８１）　　　　－１．２１　
　　農業銀行　（０１２８８）　　　　－１．２０　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　－０．０４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃｍ）

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