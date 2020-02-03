《美元走勢－羅明立》英鎊下個阻力在１﹒３３，區間震盪為主

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒３６ １０８﹒３６

歐元╱美元 １﹒１０９５ １﹒１０９２ １﹒１０９２

英鎊╱美元 １﹒３２０９ １﹒３２０１ １﹒３２０１

美元╱瑞郎 ０﹒９６５６ ０﹒９６２５ ０﹒９６２５

美元╱港元 ７﹒７６９２ ７﹒７６３６ ７﹒７６３６

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《美元走勢》美國最新數據顯示，１２月消費者支出穩步增長，同時工資上漲，反映消費正

在溫和增長，不過企業投資有下降趨勢，加劇市場對經濟增長的擔憂，而上月美國中西部製造業

指數觸及四年新低。美股三大指數上周五（３１日）急跌，受全球公共衛生事件影響，投資者憂

慮全球經濟衰退風險，避險需求持續上升，日圓及瑞朗有買盤支持造好；美股急跌，道指挫超過

６００點，美債息率續跌而美匯指數亦大幅下滑至９７﹒３５附近。

非美貨幣個別發展，受中國因素影響較大的澳紐元繼續走低，澳元幾乎觸及２０１９年的低

位０﹒６６７１；加元亦受油價急挫拖累，美元兌加元升至１﹒３２５０，不過加拿大基本面仍

不俗，１１月ＧＤＰ按年升１﹒５％，好於預期，接近１﹒３３，美元阻力將增加。

英鎊及歐元明顯走強，英國落實脫歐，後續焦點為何雙方的貿易談判，英鎊上周五升至

１﹒３２，下個阻力在１﹒３３，估計匯價仍然波動，以區間震盪為主。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０１５ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 買出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１００ １﹒３３００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

