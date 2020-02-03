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即市新聞

03/02/2020 17:04

《美元走勢－羅明立》英鎊下個阻力在１﹒３３，區間震盪為主

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒３６　　　１０８﹒３６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０９５　　　１﹒１０９２　　　１﹒１０９２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２０９　　　１﹒３２０１　　　１﹒３２０１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９６５６　　　０﹒９６２５　　　０﹒９６２５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９２　　　７﹒７６３６　　　７﹒７６３６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國最新數據顯示，１２月消費者支出穩步增長，同時工資上漲，反映消費正
在溫和增長，不過企業投資有下降趨勢，加劇市場對經濟增長的擔憂，而上月美國中西部製造業
指數觸及四年新低。美股三大指數上周五（３１日）急跌，受全球公共衛生事件影響，投資者憂
慮全球經濟衰退風險，避險需求持續上升，日圓及瑞朗有買盤支持造好；美股急跌，道指挫超過
６００點，美債息率續跌而美匯指數亦大幅下滑至９７﹒３５附近。
　　非美貨幣個別發展，受中國因素影響較大的澳紐元繼續走低，澳元幾乎觸及２０１９年的低
位０﹒６６７１；加元亦受油價急挫拖累，美元兌加元升至１﹒３２５０，不過加拿大基本面仍
不俗，１１月ＧＤＰ按年升１﹒５％，好於預期，接近１﹒３３，美元阻力將增加。
　　英鎊及歐元明顯走強，英國落實脫歐，後續焦點為何雙方的貿易談判，英鎊上周五升至
１﹒３２，下個阻力在１﹒３３，估計匯價仍然波動，以區間震盪為主。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０１５　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　買出英鎊　　１﹒３２５０　　　１﹒３１００　　　１﹒３３００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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