【武漢肺炎】羅湖站列車被放置土製炸彈，無人傷

港鐵（０００６６）東鐵線羅湖站３號月台昨發生懷疑爆炸案，幸沒有人受傷。據悉，土製

炸彈藏於袋中袋，是一枚兩個圓柱體製成、以電線操作炸彈，爆炸時綻出火光和濃煙。

警方指，事後有人在Ｔｅｌｅｇｒａｍ承認責任。

警方有組織罪案及三合會調查科警司布振權形容，「罪犯是極端恐怖分子」，以威脅手段達

到目的；警方嚴厲譴責該些暴力行為，並會將犯人繩之於法，絕不姑息。現將近期３宗有關炸彈

案件統一調查，了解是否有關聯。《香港經濟日報》（ｚｚ）

