《經濟通通訊社３日專訊》對於有傳媒報道指首灃（０１７０３）旗下之煌府受疫情影響，
展示一張指示所有員工放無薪假的通告。首灃集團發表聲明澄清，指有關內容嚴重失實，同時報
道內也清楚顯示是另一家名稱相近的酒樓通告，卻被誤指為由集團所有，對此深感遺憾，並保留
有關的追究權利。
集團重申，煌府從未發出有關通告，業務發展及開店步伐亦跟據原定計劃進行。較早前已經
簽訂了深水埗一家新店的租約，預計今年稍後開業。（ｂｉ）
03/02/2020 13:09
【武漢肺炎】首灃澄清旗下煌府放無薪假報道失實，保留追究權利
《經濟通通訊社３日專訊》對於有傳媒報道指首灃（０１７０３）旗下之煌府受疫情影響，
展示一張指示所有員工放無薪假的通告。首灃集團發表聲明澄清，指有關內容嚴重失實，同時報
道內也清楚顯示是另一家名稱相近的酒樓通告，卻被誤指為由集團所有，對此深感遺憾，並保留
有關的追究權利。
集團重申，煌府從未發出有關通告，業務發展及開店步伐亦跟據原定計劃進行。較早前已經
簽訂了深水埗一家新店的租約，預計今年稍後開業。（ｂｉ）
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