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03/02/2020 13:46

【武漢肺炎】傳允企業申請延發業績，港交所：適時刊發更詳細指引

　　《經濟通通訊社３日專訊》有報道指上市公司擬備財務報表過程及會計師核數的工作因新型
肺炎疫情而受阻，證監會及港交所（００３８８）短期或公布相關安排，包括按情況容許上市公
司個別申請延發業績。
　　港交所發言人接受本通訊社查詢時表示，正與證監會緊密合作，確保投資者繼續能夠及時接
收到有關資訊以作出投資決定，同時也會充分考慮現時部分上市發行人的審核工作因出行交通受
限而受到影響的情況，將適時聯同證監會刊發更詳細的指引。（ｂｉ）

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