《經濟通通訊社３日專訊》據《星島日報》引述未具名人士報道，香港政府正考慮採取各種
措施來限制進出香港的人流，限制來自中國內地的人士入境，阻截病毒在兩地之間傳染，但香港
政府需要就該政策與中國當局進行討論並達成協議。
據報，正在考慮的措施包括進一步暫停部分口岸服務，取消機場過境旅客在香港７天逗留的
期限；政府亦打算讓醫管局可致電入境處求證病人是否在過去１４日曾到內地；又正考慮將隱瞞
病歷的行為刑事化，希望發揮阻嚇作用，但需要較長的時間研究立法。（ｃｗ）
03/02/2020 10:10
【武漢肺炎】報道：政府正研究限制來自中國內地的人士入境
《經濟通通訊社３日專訊》據《星島日報》引述未具名人士報道，香港政府正考慮採取各種
措施來限制進出香港的人流，限制來自中國內地的人士入境，阻截病毒在兩地之間傳染，但香港
政府需要就該政策與中國當局進行討論並達成協議。
據報，正在考慮的措施包括進一步暫停部分口岸服務，取消機場過境旅客在香港７天逗留的
期限；政府亦打算讓醫管局可致電入境處求證病人是否在過去１４日曾到內地；又正考慮將隱瞞
病歷的行為刑事化，希望發揮阻嚇作用，但需要較長的時間研究立法。（ｃｗ）
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