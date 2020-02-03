【武漢肺炎】日出康城１２期如期明天截標，但港鐵設特別採訪安排



《經濟通通訊社３日專訊》武漢新型冠狀病毒肆虐，港鐵公司（０００６６）表示，位於將

軍澳的日出康城１２期項目，仍會如期明日（４日）截標，但要求到場採訪的記者配戴口罩，以

及即場量體溫，之後進入指定採訪區進行採訪。

當日的特別採訪安排，包括：港鐵公司將透過ＷｈａｔｓＡｐｐ定時發放當日早上截至下午

２時遞交的標書數字；經核實投標書總數，將於當日下午約５時，統一透過Ｗｈａｔｓａｐｐ發

放；如有需要，已向港鐵公司提出要求的傳媒機構，我們向相關媒體發放當天入標情況的照片。

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