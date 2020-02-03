《經濟通通訊社３日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥今日下午五時將在政府總部舉行記
者會，但無講明記者會的內容。
《星島日報》此前引述未具名人士報道，香港政府正考慮採取各種措施來限制進出香港的人
流，限制來自中國內地的人士入境，阻截病毒在兩地之間傳染，但香港政府需要就該政策與中國
當局進行討論並達成協議，據報，考慮中的措施包括進一步暫停部分口岸服務，取消機場過境旅
客在香港７天逗留的期限；政府亦打算讓醫管局可致電入境處求證病人是否在過去１４日曾到內
地；又正考慮將隱瞞病歷的行為刑事化。（ｃｌ）
03/02/2020 15:33
【武漢肺炎】林鄭月娥今日下午五時舉行記者會
《經濟通通訊社３日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥今日下午五時將在政府總部舉行記
者會，但無講明記者會的內容。
《星島日報》此前引述未具名人士報道，香港政府正考慮採取各種措施來限制進出香港的人
流，限制來自中國內地的人士入境，阻截病毒在兩地之間傳染，但香港政府需要就該政策與中國
當局進行討論並達成協議，據報，考慮中的措施包括進一步暫停部分口岸服務，取消機場過境旅
客在香港７天逗留的期限；政府亦打算讓醫管局可致電入境處求證病人是否在過去１４日曾到內
地；又正考慮將隱瞞病歷的行為刑事化。（ｃｌ）
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