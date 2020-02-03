  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 15:33

【武漢肺炎】林鄭月娥今日下午五時舉行記者會

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥今日下午五時將在政府總部舉行記
者會，但無講明記者會的內容。
　　《星島日報》此前引述未具名人士報道，香港政府正考慮採取各種措施來限制進出香港的人
流，限制來自中國內地的人士入境，阻截病毒在兩地之間傳染，但香港政府需要就該政策與中國
當局進行討論並達成協議，據報，考慮中的措施包括進一步暫停部分口岸服務，取消機場過境旅
客在香港７天逗留的期限；政府亦打算讓醫管局可致電入境處求證病人是否在過去１４日曾到內
地；又正考慮將隱瞞病歷的行為刑事化。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金