  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 16:31

《本港經濟》第四季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，勝市場預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處今日公布，根據預先估計數字，２０１９年第四季本
地生產總值較上年同期實質下跌２﹒９％，較第三季的跌幅２﹒８％擴大，並勝市場預估的
３﹒９％跌幅。本地生產總值下跌主要是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。
　　經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在去年第四季較第三季實質下跌
０﹒４％，亦比市場預測跌１﹒５％為佳。

＊連續兩季錄得按年收縮＊

　　政府發言人表示，根據預先估計數字，去年第四季本地生產總值按年實質收縮２﹒９％，是
連續第二個季度錄得按年收縮。季內涉及暴力的本地社會事件進一步打擊經濟氣氛及與消費和旅
遊相關的活動。整體貨物出口在艱難的外圍環境下繼續下跌，儘管跌幅略為收窄。發言人估計，
香港經濟２０２０年的前景仍有高度的不確定性，
　　發言人指，按主要組成部分分析，去年第四季香港整體貨物出口的按年跌幅因比較基數低而
略為收窄。然而，訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出的按年跌幅顯著擴大至２５％。內部需求方
面，由於涉及暴力的本地社會事件對與消費相關活動構成嚴重干擾，並打擊消費氣氛，私人消費
開支仍然疲弱，並連續兩個季度錄得按年下跌。營商氣氛悲觀及經濟環境欠佳，整體投資開支進
一步急挫。

＊第四季私人消費開支按年實質跌３％＊

　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第四季與上年同期比較實質下
跌３％，而第三季的跌幅為３﹒３％。本地固定資本形成總額，在去年第四季按年實質顯著下跌
１６﹒２％。按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得２﹒６％的實質跌幅
，而第三季的跌幅為６﹒９％。服務輸出在去年第四季與上年同期比較實質下跌２５％，較第三
季１４﹒４％的跌幅加劇。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金