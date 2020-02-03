《本港經濟》第四季預估ＧＤＰ按年跌２﹒９％，勝市場預期

《經濟通通訊社３日專訊》政府統計處今日公布，根據預先估計數字，２０１９年第四季本

地生產總值較上年同期實質下跌２﹒９％，較第三季的跌幅２﹒８％擴大，並勝市場預估的

３﹒９％跌幅。本地生產總值下跌主要是由於內部及對外需求均表現疲弱所致。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在去年第四季較第三季實質下跌

０﹒４％，亦比市場預測跌１﹒５％為佳。



＊連續兩季錄得按年收縮＊



政府發言人表示，根據預先估計數字，去年第四季本地生產總值按年實質收縮２﹒９％，是

連續第二個季度錄得按年收縮。季內涉及暴力的本地社會事件進一步打擊經濟氣氛及與消費和旅

遊相關的活動。整體貨物出口在艱難的外圍環境下繼續下跌，儘管跌幅略為收窄。發言人估計，

香港經濟２０２０年的前景仍有高度的不確定性，

發言人指，按主要組成部分分析，去年第四季香港整體貨物出口的按年跌幅因比較基數低而

略為收窄。然而，訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出的按年跌幅顯著擴大至２５％。內部需求方

面，由於涉及暴力的本地社會事件對與消費相關活動構成嚴重干擾，並打擊消費氣氛，私人消費

開支仍然疲弱，並連續兩個季度錄得按年下跌。營商氣氛悲觀及經濟環境欠佳，整體投資開支進

一步急挫。



＊第四季私人消費開支按年實質跌３％＊



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在去年第四季與上年同期比較實質下

跌３％，而第三季的跌幅為３﹒３％。本地固定資本形成總額，在去年第四季按年實質顯著下跌

１６﹒２％。按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得２﹒６％的實質跌幅

，而第三季的跌幅為６﹒９％。服務輸出在去年第四季與上年同期比較實質下跌２５％，較第三

季１４﹒４％的跌幅加劇。（ｃｌ）

