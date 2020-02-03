  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2020 16:22

【武漢肺炎】縱橫遊（０８０６９）捐逾萬個口罩予慈善機構

　　《經濟通通訊社３日專訊》縱橫遊（０８０６９）在官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，新型冠狀
病毒蔓延至本港，得悉口罩嚴重短缺，從日本搜羅得逾１萬個口罩，本周將預備４０００個口罩
安排送予鄰舍輔導會，以解決安老院長者、護士、保健員及社工的燃眉之急，餘下的口罩到港後
會再送給有急切需要的慈善機構。
　　公司續指，由於口罩數量有限，未能滿足各位需要，今後定會繼續集合更多物資，盡努力繼
續去幫助有需要的香港人。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金