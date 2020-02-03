《經濟通通訊社３日專訊》縱橫遊（０８０６９）在官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，新型冠狀
病毒蔓延至本港，得悉口罩嚴重短缺，從日本搜羅得逾１萬個口罩，本周將預備４０００個口罩
安排送予鄰舍輔導會，以解決安老院長者、護士、保健員及社工的燃眉之急，餘下的口罩到港後
會再送給有急切需要的慈善機構。
公司續指，由於口罩數量有限，未能滿足各位需要，今後定會繼續集合更多物資，盡努力繼
續去幫助有需要的香港人。（ｂｉ）
03/02/2020 16:22
【武漢肺炎】縱橫遊（０８０６９）捐逾萬個口罩予慈善機構
《經濟通通訊社３日專訊》縱橫遊（０８０６９）在官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，新型冠狀
病毒蔓延至本港，得悉口罩嚴重短缺，從日本搜羅得逾１萬個口罩，本周將預備４０００個口罩
安排送予鄰舍輔導會，以解決安老院長者、護士、保健員及社工的燃眉之急，餘下的口罩到港後
會再送給有急切需要的慈善機構。
公司續指，由於口罩數量有限，未能滿足各位需要，今後定會繼續集合更多物資，盡努力繼
續去幫助有需要的香港人。（ｂｉ）
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
|FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
|生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
|香港政情03/02/2020
【武漢肺炎】三千醫護罷工 醫管局稱急症室情況暫時維持正常
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰