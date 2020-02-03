【武漢肺炎】縱橫遊（０８０６９）捐逾萬個口罩予慈善機構

《經濟通通訊社３日專訊》縱橫遊（０８０６９）在官方Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布，新型冠狀

病毒蔓延至本港，得悉口罩嚴重短缺，從日本搜羅得逾１萬個口罩，本周將預備４０００個口罩

安排送予鄰舍輔導會，以解決安老院長者、護士、保健員及社工的燃眉之急，餘下的口罩到港後

會再送給有急切需要的慈善機構。

公司續指，由於口罩數量有限，未能滿足各位需要，今後定會繼續集合更多物資，盡努力繼

續去幫助有需要的香港人。（ｂｉ）

