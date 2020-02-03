【武漢肺炎】廠商會：研究在本地設立生產線製造口罩可行性

《經濟通通訊社３日專訊》廠商會表示，正積極探討在本地設立生產線製造口罩的可行性，

希望能盡快投產，以應市民之急，並譴責少數利用口罩短缺而不合理地抬高售價的商戶，希望他

們能盡社會責任，共渡時艱。

廠商會會長吳宏斌表示，明白前線醫護人員的身心正面對極大壓力，廠商會計劃把屬下會員

尊享的各式優惠折扣，延伸至所有醫管局的職員和私家醫護人員，更希望與醫院員工餐廳合作，

向醫護人員送上有營養的食品，為他們充電打氣。（ｂｉ）

