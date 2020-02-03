【本港經濟】經絡：１月現樓按揭宗數創三年新低，中銀蟬聯冠軍

《經濟通通訊社３日專訊》根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年１月

份現樓按揭宗數為５０５４宗，較去年１２月份回落１３３６宗或２０﹒９％，創三年之新低。

而該月的樓花按揭宗數為１１０９宗，按月上升１５７宗或１６﹒５％，見「小陽春」。當中，

中銀香港繼續蟬聯現樓及樓花雙冠軍，交銀現樓市佔排名則連升三位。

２０１９年１月份現樓按揭宗數為８５００宗，按年大幅下跌４０﹒５％。樓花則比去年同

期的１２１９宗輕微相差１１０宗或９﹒０２％。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，１月份樓花按揭宗數雖然理想，農曆新年前各個發展

商亦紛紛推出優惠吸引買家入市，刺激一手市場，導致「小陽春」提早出現。不過，現樓按揭宗

數反映一至兩個月前的成交，而樓花更有可能滯後數月至一年（視乎即供或建築期付款）。現時

因受到武漢肺炎疫情困擾，使環球及本地經濟受到影響，預計今年首季一、二手市場交投將維持

淡靜，影響未來數月的現樓及樓花按揭宗數。



＊中銀香港市佔率連續７個月奪冠＊



現樓銀行市佔率方面，中銀香港（０２３８８）於去年下半年一直佔據榜首位置，已連續

７個月奪冠，１月份現樓市佔率達２４﹒８％；而亞軍則以市佔率１６﹒８％的匯豐銀行緊隨其

後；第三名由市佔率達９％的工銀亞洲奪得，該行連續兩個月打入現樓三甲位置；東亞銀行

（０００２３）以市佔率達８％排名第四；渣打銀行則以市佔率６﹒３％排名第五，值得留意是

交通銀行（０１２８８）按月上升３位，以市佔率３﹒３％得第七名。

樓花排名方面，中銀香港（０２３８８）連續三個月排名第一，市佔率達到３２﹒５％；而

東亞銀行則按月上升一位以市佔率１４﹒４％排名第二；季軍渣打銀行下跌一名，以市佔率

１３﹒６％奪得；而匯豐排名第四，市佔率為１１％；第五名則由工銀亞洲以市佔率６﹒７％奪

得。

四大銀行及中小型銀行市佔率與上月持平，１月份四大銀行現樓市佔５３﹒４％，而中小型

銀行市佔率則佔４６﹒６％。曹德明表示，去年尾部份中小型銀行為爭取更多市佔率而積極爭取

生意，但因按揭申請增多而減慢了按揭批核的速度，部份出現「塞車」的狀況。加上新一季開始

，各大銀行開始爭取第一季按揭業務，預料第一季四大銀行的市佔率將會輕微回升。（ｃｌ）

