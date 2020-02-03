【武漢肺炎】逾２５００名醫護參與首階段罷工，工會今晚見高拔陞

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起首階段罷工行動，要求政府全面封關，

號召非緊急服務的會員罷工。工會稱，超過２５００人參與。

醫管局行政總裁高拔陞今晚７時半將與工會代表於醫管局大樓公開會面。數百名醫護人員及

市民在醫管局大樓大堂請願，聲援罷工行動。

當行政長官林鄭月娥宣布，午夜起關閉羅湖落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸時，現場隨即喝倒彩

，並大叫口號，部分人情緒激動，不滿港府未全面封關。（ｃｌ）

