《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起首階段罷工行動，要求政府全面封關，
號召非緊急服務的會員罷工。工會稱，超過２５００人參與。
醫管局行政總裁高拔陞今晚７時半將與工會代表於醫管局大樓公開會面。數百名醫護人員及
市民在醫管局大樓大堂請願，聲援罷工行動。
當行政長官林鄭月娥宣布，午夜起關閉羅湖落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸時，現場隨即喝倒彩
，並大叫口號，部分人情緒激動，不滿港府未全面封關。（ｃｌ）
03/02/2020 18:10
【武漢肺炎】逾２５００名醫護參與首階段罷工，工會今晚見高拔陞
《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線今日發起首階段罷工行動，要求政府全面封關，
號召非緊急服務的會員罷工。工會稱，超過２５００人參與。
醫管局行政總裁高拔陞今晚７時半將與工會代表於醫管局大樓公開會面。數百名醫護人員及
市民在醫管局大樓大堂請願，聲援罷工行動。
當行政長官林鄭月娥宣布，午夜起關閉羅湖落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸時，現場隨即喝倒彩
，並大叫口號，部分人情緒激動，不滿港府未全面封關。（ｃｌ）
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