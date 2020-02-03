【武漢肺炎】醫管局員工陣線：逾１０００人參與罷工，護士較多

《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線主席余慧明表示，截至今日早上１０時４０分，

有超過１０００名醫護人員簽到參與罷工，較多參加者來自九龍東及新界西聯網，而參與罷工宣

言中以護士人數最多，工會預計直至中午，將會有３０００人參加。

她續指，政府或醫管局至今未有正式聯絡工會，希望行政長官林鄭月娥在今日下午６時的死

線前，與工會展開談判，工會不接受其他官員或行會成員代替，亦不希望進行第二階段罷工。

（ｂｎ）

