《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線主席余慧明表示，截至今日早上１０時４０分，
有超過１０００名醫護人員簽到參與罷工，較多參加者來自九龍東及新界西聯網，而參與罷工宣
言中以護士人數最多，工會預計直至中午，將會有３０００人參加。
她續指，政府或醫管局至今未有正式聯絡工會，希望行政長官林鄭月娥在今日下午６時的死
線前，與工會展開談判，工會不接受其他官員或行會成員代替，亦不希望進行第二階段罷工。
（ｂｎ）
03/02/2020 11:27
【武漢肺炎】醫管局員工陣線：逾１０００人參與罷工，護士較多
《經濟通通訊社３日專訊》醫管局員工陣線主席余慧明表示，截至今日早上１０時４０分，
有超過１０００名醫護人員簽到參與罷工，較多參加者來自九龍東及新界西聯網，而參與罷工宣
言中以護士人數最多，工會預計直至中午，將會有３０００人參加。
她續指，政府或醫管局至今未有正式聯絡工會，希望行政長官林鄭月娥在今日下午６時的死
線前，與工會展開談判，工會不接受其他官員或行會成員代替，亦不希望進行第二階段罷工。
（ｂｎ）
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