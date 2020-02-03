【企業盈警】新絲路文旅料去年盈轉虧，錄得重大虧損

《經濟通通訊社３日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至去年１２月底止年
度將盈轉虧，錄得重大虧損，而２０１８年度則錄得約５５３８﹒３萬元的溢利。
公司指，業績由盈轉虧，主要由於出售深圳市你我金融信息服務有限公司而終止該經營業務
所確認約８２７６﹒１萬元之會計虧損所致。公司強調，有關虧損僅屬一次性，不會對集團之經
營現金流產生不利影響。（ｓｋ）
|生財有道03/02/2020
【武漢肺炎】周二零時起 只開放機場、深圳灣及港珠澳大橋口岸
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】鍾南山：內地疫情仍處上升期 未來兩周或出現高峰
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】高盛：倘疫情首季不受控 內地全年經濟增速或不足5%
|FOCUS03/02/2020
【FOCUS】疫情消息好壞參半 市場正近最差情境
|生財有道03/02/2020
《開市Good Morning》朱紅：港股短期或於兩萬六拉鋸
|中國故事03/02/2020
【武漢肺炎】澳門：所有乘客須佩戴口罩方可乘搭巴士 中午起生效
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰