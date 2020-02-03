【企業盈警】新絲路文旅料去年盈轉虧，錄得重大虧損

《經濟通通訊社３日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈警，預期截至去年１２月底止年

度將盈轉虧，錄得重大虧損，而２０１８年度則錄得約５５３８﹒３萬元的溢利。

公司指，業績由盈轉虧，主要由於出售深圳市你我金融信息服務有限公司而終止該經營業務

所確認約８２７６﹒１萬元之會計虧損所致。公司強調，有關虧損僅屬一次性，不會對集團之經

營現金流產生不利影響。（ｓｋ）

