《小傳日記》Ａ場急挫震四方，香江止跌緩驚慌！



《小傳日記》新型肺炎疫情仍未見紓緩，上星期五（３１日）花旗國道指亦重挫逾６００點

，加上Ａ場經過長假期後復市，預計初步跌勢喘急，香江魚缸今日（３日）低開１２３點報

２６１８９點。雖然神州央媽努力救市，包括今日展開１﹒２萬億人仔逆回購同提出３０條措施

強化金融支持防控疫情，亦難阻Ａ股開市即瀉約９巴仙，拖累香江呢邊孖屐早段最多跌１６７點

見２６１４５點，為全日最低點。

不過，由於魚缸過去３日已經累跌逾１６００點，今日跌勢暫緩，早段喺ＱＱ

（００７００）反彈嘅加持下，仲一度轉升近２００點高見２６５１２點。魚缸之段走勢反覆，

午收之後曾經跌返落去，不過下晝都維持喺上升格局。最終魚缸漲報２６３５６，升４４點或升

唔夠半巴仙，終止三連跌。主板成交１３６６﹒８０億銀增加三成二。

國企指數報１０２６８，升２７點或升唔夠半巴仙。三桶油受油價下跌拖累，中石油

（００８５７）跌逾２巴仙，報３﹒３８銀，係全日表現最差藍戰士。

Ａ場全日撻低，上證綜指報２７４６，跌２２９點或跌近８巴仙，深成指數報９７７９，跌

９０２點或跌逾８巴仙，兩市成交５１９４﹒８億人仔。

大隻藍戰士個別發展，憂疫情打擊本地銀行業，大象（００００５）軟近１巴仙，報

５６﹒５元；ＱＱ繼續獲大行唱好其遊戲業務受疫情帶動，揚近２巴仙，報３８０銀；生發發

（００３８８）表現亦唔差，升近１巴仙，報２６０﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）反彈約１巴

仙，報７８﹒５銀；神州移動（００９４１）滑近１巴仙，報６３﹒８銀。



＊央媽落重藥內銀佬跳躍，樓市望鬆綁融創獲睇好＊



神州Ａ場復市，央媽提早喺周末公布放水措施，除咗展開１﹒２萬億人仔嘅逆回購，中標利

率下降０﹒１巴仙，亦向全國性銀行同湖北銀行提供３千億再貸款金。內銀股反彈，建行

（００９３９）漲１巴仙，報６﹒０１銀；工行（０１３９８）亦走高近１巴仙，報５﹒２６銀

；中行（０３９８８）揚唔夠半巴仙，報３﹒０４銀；招行（０３９６８）升近１巴仙，報

３８﹒１５銀。

雖然人仔持續走低，不過大行富瑞預料神州為左紓緩疫情對經濟嘅影響，未來將推出樓市寬

鬆政策，行業首選係融創（０１９１８）。神州磚頭佬普遍反彈，融創飆逾２巴仙，報３８﹒８

銀；世茂房地產（００８１３）揚近２巴仙，報２５﹒７５銀；神州金茂（００８１７）漲逾２

巴仙，報５﹒３９銀；旭輝（００８８４）升逾１巴仙，報５﹒５銀；中海外（００６８８）升

唔夠半巴仙，報２５﹒３５銀。



＊大行話好殘賭佬向上行，肺炎再炒作藥股升勢擴＊



喺武漢肺炎嘅衝擊下，馬交１月賭收按年急挫一成一，差過孖屐預期，搞到濠賭佬呢排跌到

懵懵下。雖然係咁，但今日高盛就話股價已經反映咗未來幾個月疫情嘅負面影響，覺得濠賭佬依

家買得過。聽到大行吹捧濠賭佬自然彈返起身。銀娛（０００２７）抽高逾３巴仙，報５３﹒１

銀；金沙（０１９２８）起飛近３巴仙，報３８銀；永利馬交（０１１２８）亦踼高近３巴仙，

報１６﹒７８銀；澳博（００８８０）彈起逾１巴仙，報８﹒８８銀；新濠（００２００）升近

１巴仙，報１７﹒１銀。

最近孖屐中意炒作同武漢肺炎相關的醫藥佬，好似最近有神州媒體報道，話雙黃連口服液具

抑制武漢肺炎功效，主要生產呢個產品嘅福森藥業（０１６５２）今日大炒特炒，一度炒高至廿

蚊，全日飆四成一報８﹒１銀；歌禮製藥（０１６７２）收到有機構申請用佢旗下嘅藥品，展開

武漢炎肺感染患者臨床試驗，消息刺激佢全日起哄一成九，報４﹒９５銀；其他醫藥佬普遍表現

都唔錯。翰森製藥（０３６９２）炒高逾４巴仙，報２９﹒２銀；中生製藥（０１１７７）鏟高

近３巴仙，報１０﹒７２銀；石藥（０１０９３）亦跳高近４巴％，報１７﹒９４銀，係表現最

佳藍戰士。



＊病毒傳社區收租佬體虛，外賣有得撈美團價更高＊



武漢肺炎疫情愈嚟愈令人擔憂，喺香江至今確診１５宗嘅感染個案入邊，其中一個轉為危殆

個匿埋喺屋企，咪無人出街消費囉！領展（００８２３）跌１巴仙，報７８﹒１５銀；置富

（００７７８）碌低近１巴仙，報８﹒８銀；新地（０００１６）唔見一個三，報１０８銀；九

置（０１９９７）跪低近２巴仙，報３９﹒８銀；信置（０００８３）滑逾１巴仙，報

１０﹒５４銀。

至於新經濟佬就有大行唱好，大部分都走高。高盛維持對美團（０３６９０）嘅買入評級，

目標價由１１２銀上調至１２１銀，話美團外賣業務受疫情影響有限，全日微跳唔夠半巴仙，報

９９﹒５銀。瑞信上調咗小米（０１８１０）目標價由１０﹒８銀至１１﹒３銀，維持「中性」

評級，踼高逾４巴仙，報１２﹒０２銀；阿里巴巴（０９９８８）彈起逾２巴仙，報２０５銀；

平安好醫生（０１８３３）漏氣跌逾１巴仙，報６６﹒２銀；閱文（００７７２）輕跳近半巴仙

，報３２﹒７銀。請請！



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