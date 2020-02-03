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即市新聞

03/02/2020 10:47

【武漢肺炎】本港累計確診１５宗兩例病源不明，當局稱或社區蔓延

　　《經濟通通訊社３日專訊》本港再多一人確診新型冠狀病毒，累計共十五宗個案，患者為上
周五（３１日）確診黃埔男子的７２歲母親，她在潛伏期內無外遊，而繼青衣長康？老翁感染新
型冠狀病毒途徑不明後，前日確診的８０歲老翁亦未知何處感染，老翁曾短暫到深圳，赴日本外
遊並乘郵輪，但沒到訪武漢。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨承認兩宗個案病源不明，不排
除在社區感染，提醒公眾要有心理準備，病毒有可能在社區蔓延。
　　對於最近兩宗確診個案居於新界西，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，兩者未必有關，
因現時個案數目少，難以判斷有無群組個案，由於本港北面的居民較多往返內地，相信可能因此
較多個案，港島個案暫較少見。

＊確診個案兩人嚴重、一人危殆＊

　　至於日前確診的８０歲男子，與妻子居於葵涌？綠葵樓，潛伏期內沒有到過醫療機構或街市
。他報稱１月１０日經羅湖口岸到深圳數小時買車票，１月１７日與兩名女兒在港乘飛機赴日本
東京，３日後在橫濱登上「鑽石公主號」郵輪，１月２５日經啟德郵輪碼頭抵港。他１月１９日
咳嗽，至２３日咳嗽變嚴重，１月３０日發燒，往明愛醫院求診。其餘時間他多數與妻子在居所
附近散步、買？或覆診。衛生署按其臨？病徵估計，他或在１月２３日發病。
　　１５宗確診個案中，有兩人嚴重及一人危殆。情況危殆者為１月２６日確診的第７宗確診６
８歲居住深圳女子，留醫深切治療部，需插喉及使用呼吸機。（ｃｌ）

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