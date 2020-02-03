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03/02/2020 11:13

【武漢肺炎】百達：武漢肺炎對經濟的影響很可能比沙士嚴重

　　《環富通基金頻道３日專訊》百達資產管理首席經濟師Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｚｗｅｉｆｅｌ表
示，武漢肺炎對經濟的影響看來很可能比沙士嚴重。
　　疫情爆發於農曆新年假期前夕，時間相當不幸。新年假期的零售銷售已經大受影響。相對於
去年農曆新年第一天，今年的旅客人次減少了２９％。戲院幾乎全部關閉，票房收入減少９９％

　　雖然相對於２００３年，中國當局今次的反應似乎快一些。目前令人擔心的是新年假期結束
時，相當一部分的中國勞動力將滯留在他們無法投入勞動的地方。
　　而相對於２００３年，中國如今對全球經濟更重要。２００３年中國佔全球ＧＤＰ４﹒４％
，如今則高達１５﹒４％。
　　此外，中國已經在相當大的程度上融入全球供應鏈，尤其是在科技業方面。中國消費者也很
重要：中國消費支出對中國和全球經濟增長如今重要得多。這意味著中國家庭支出萎縮對經濟的
影響，如今可能大得多。
　　值得慶幸的是，中國掌握減輕經濟衝擊的工具。
　　根據我們的估算，人民銀行有推出大量貨幣刺激措施的餘地，因為該行過去兩年的貨幣政策
明顯較為緊縮。例如央行如果降低中國銀行業存款準備金率２００基點，如同釋出４６００億美
元的流動資金，相當於中國ＧＤＰ的３％。
　　財政上也有採取刺激措施的空間－－２００３年，中國降低了營業稅和公司稅。
　　股票投資者應可鬆一口氣。（ｈｏ）

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