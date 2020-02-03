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即市新聞

03/02/2020 10:01

《宏觀論勢－李依萊》新型肺炎短期帶來衝擊，但未必長遠影響經濟

　　《宏觀論勢》在中國武漢爆發的致命性新型冠狀病毒疫情持續，引發市場關注，令中國股市
自去年１０月起的升勢止步。
　　雖然疫情其後的形勢發展存在很多不確定性，但若以過往事件為基準，我們暫時的基本預測
是這次疫情可能會影響中國今年的國內生產總值（ＧＤＰ）增長約０﹒５％至１﹒０％。誠然，
我們亦謹慎留意更大風險，特別是如果這種病毒持續擴散，將會帶來更大影響。
　　就目前來看，我們有理由相信經濟影響在今年首季有望穩定下來。首先，中國當局這次的反
應比２００３年ＳＡＲＳ爆發時迅速，也採取相應行動阻止疫情擴散，並提高公眾的防護意識。
　　當年ＳＡＲＳ爆發時，中國政府在２００２年１１月１６日確診首宗個案後接近三個月才呈
報世衛。至於這次新型冠狀病毒，當局在武漢首宗個案於２０１９年１２月８日確診後一個月內
已經通報世衛，並同時於武漢及多個湖北省城市實施出入口管制措施。
　　其次，整體消費開支急跌是爆發疫症會損害經濟的一大原因。由於市民紛紛避免出現在公眾
地方，連帶減少衣、食、住、行等各方面的開支。不過，消費者在網上購物的意欲未必會影響，
相關行業甚至可能因此受惠。
　　在２００３年ＳＡＲＳ爆發時，電子商貿、網上媒體和娛樂、外送服務等線上活動的發展並
未普及，以致疫情重創整體消費表現。但時至今日，網上服務成為中國民眾消費的重要構成部分
，因此相信這次新型肺炎對中國整體消費的打擊，將較ＳＡＲＳ時低。
　　參考ＳＡＲＳ事件，對投資者而言，我們預期會看到更多的短期衝擊。在ＳＡＲＳ期間，市
場隨著疫情爆發加劇而作出調整，僅在感染率達到頂峰時觸底，然後在新確診個案數目恢復穩定
時出現急劇復甦。
　　這次疫情爆發本身不太可能對全球經濟造成持久損害，但相對的調整有望最終成為買入的機
會，但在疫情升級時，趁低吸納可能為時過早。
　　截至目前為止，受疫情困擾的大多是亞洲區股市，例如ＭＳＣＩ亞洲（日本除外）指數、恆
生指數和ＭＳＣＩ中國指數均下跌；而避險資產如美元、日圓和美國國庫債券等則獲得支持；至
於新興市場貨幣如韓元、人民幣和墨西哥披索等卻失去了年初時的進帳。
　　恆生指數和ＭＳＣＩ中國指數在ＳＡＲＳ爆發期間分別受挫多達１７％及１４％，若這次新
型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊未如上次般嚴峻，預計股市的調整幅度也可能較小。
　　在股市方面，由於消費需求縮減拖累不少行業，現時調整幅度最明顯的包括航空公司、旅行
社、飲食集團、實體零售商和澳門賭場等。
　　雖然疫情加劇時可能會令這些板塊進一步受壓，但部分長期基本因素穩健的公司股價早已就
相關憂慮作出大幅調整。相信對長線投資者來說，他們可造好準備，在未來把握趁低吸納的機會

　　就現時的低息環境，加上中美貿易暫時休戰、中國可能推出更多刺激措施抵消疫情對經濟造
成的打擊，此次疫情不太可能影響市場預計在今年出現的全球經濟復甦。因此，經濟擴張的基本
利好因素在本質上仍維持不變。《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

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