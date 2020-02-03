《投資領域－譚家駿》印度改革助力經濟增長四大主題發掘機遇

《投資領域》印度多年以來經濟成果顯著，即使在過去２５年間經歷了亞洲及全球金融危機

、與巴基斯坦屢有武力衝突，以及全國大部分地區幾度發生早災，亦未有動搖長線經濟增長趨勢

，過去２５年國內生產總值（ＧＤＰ）平均增長６﹒７％，值得投資者發掘其中的機會。

我們認為，印度貫徹改革計劃是支持當地經濟長期持續強勁增長的主因，回顧歷史，印度自

從１９９１年開放當地經濟以來，數個政府先後執政，意識形態、政治實力與任期時間各有不同

，盡管歷經多個政府，但印度的改革進程並無受阻，就算政治意識形態有別，亦不曾改變已經實

施的改革。



＊印股長期回報具吸引力＊



因此，印度股票的長期回報具吸引力，尤其是在低滲透率的行業中其實不乏優秀公司，當中

有四大長遠投資主題值得投資者細心發掘。

第一、在品牌、分銷和創新方面擁有優勢，並具有主導地位的消費公司；第二、存款業務強

勁或在特定貸款小眾市場營運的金融企業；第三、往績強勁和現金流改善的基建公司；第四、國

際業務不斷增長，並坐擁環球競爭力的出口商。

舉例而言，有一家跨國食品和飲料公司在印度市場的子公司，持續專注於推出新產品，在過

去３年推出了６０多種新產品，而且這些產品具備潛力，可望成為未來的龐大收益動力。

同樣是消費類企業，另一家產銷優質家庭及家居護理產品的跨國公司在印度的子公司，在推

出新產品和定價方面一直進取，有效鞏固其領先地位，而且新任行政總裁重新專注於業務增長，

有利公司的牙膏產品組合，利好股價表現。

印度的服務需求亦值得關注，當中有不少優質公司可以留意。

有一家印度最大的癌症連鎖醫院，旗下醫院普遍在１２至１８個月內達到收支平衡，而較大

型跨專科醫院則為３至５年，業務較成熟的醫院可賺取可觀利潤，並提供高額資本回報。

我們相信，市場對高效和可負擔的癌症治療需求逼切，未來５至１０年營運溢利有望大幅增

長，因此現時看來其估值相當吸引。



＊投資回報率可觀＊



資訊科技服務方面，有一家公司的規模為業內最大，僱用超過４２萬名員工，企業價值約

１０００億美元，公司的企業文化深厚，在挽留人才方面尤其成功，員工流失率僅約１１％，遠

低於同業的１８至２０％。

資訊科技服務看似是相對簡單的業務，公司為客戶建立客戶系統網域知識、穩健執行的信譽

，以及在定制應用方面的專業能力，如此一來，如果客戶轉換供應商，業務可能受到影響，公司

可借此提高市場門檻和加強客戶忠誠度。

此外，公司的投資回報率相當可觀，在過去５年間員工人均利潤上升了２２％。展望未來，

隨著科技使用率不斷提升和數碼轉型為業務帶來顛覆市場格局的正面因素，我們認為公司可實現

長期增長。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

