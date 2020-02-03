《保障全方位－左偉豪》盡享扣稅優惠

《保障全方位》面對人口老化問題，去年四月，政府公布合資格延期年金保單名單。同時，

政府亦為納稅人就認可合規的延期年金計劃提供扣稅優惠，以鼓勵市民為退休生活作及早儲蓄。

每位個人名義投保人可享有最高每年６萬港元的稅務扣除，即每年節省高達１０，２００萬元的

稅款，變相為保障增值，打工仔就可更輕鬆地為退休作準備。



＊靈活退休方案＊



至於年金是否越長壽就越「抵」，需視乎不同的計劃所提供的選擇，現時有部分延期年金計

劃的投保範圍廣泛，由１８至６５歲，年金領取人亦可選擇５或１０年的保費繳付年期，更提供

不同的支取年期，例如派１０或２０年，以配合不同人士的退休所需。此外，市民可考慮市場上

部分計劃容許年金領取人即使在保單生效後，仍可選擇更改支取年金年齡，這樣就更能彈性自訂

一個切合自己的退休方案。

普遍市民對延期年金存有的誤解之一，就是以為延期年金一定派終身，而年金領取人需要與

年金「鬥長命」才能回本。事實上，現時的延期年金的回本期較政府的公共年金短，並不需要「

鬥長命」以獲取更高回報。另外，延期年金設有身故賠償，即使被保人不幸過身，受益人亦可獲

已繳付的總保費，有些計劃甚至是已繳保費總額１２０％的賠償，讓年金領取人未雨綢繆，當遇

上突發事故時加倍安心。

因此，在為退休策劃時，打工仔或準退休人士可考慮延期年金計劃，保證成分高之餘亦毋須

「鬥長命」，亦可藉此養成穩健的儲蓄習慣，同時盡享扣稅優惠，可說是一舉三得。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席人壽保險業務及市場拓展總監 左偉豪》

