Ａ股復市急瀉，港股高收４４點報２６３５６點，成交１３６７億元



《經濟通通訊社３日專訊》內地新型冠狀病毒感染人數突破一萬七千人，加上內地今日為新

春復市後首個交易日，滬指及深指大幅低開，多隻股份一字跌停，恆指今早低開１２３點，貼近

二萬六關口，但人行「放水」力度有功，於公開市場逆回購１﹒２萬億元人民幣，刺激港股低位

反彈最多２００點，高見２６５１２點；隨後財新公布內地１月份ＰＭＩ低於預期，令港股午後

升幅稍微收窄。最終恆指收報生指數報２６３５６點，升４４點或升０﹒１７％，主板成交今日

明顯上升，達１３６６﹒８０億元，按日升３２﹒６７％；國企指數報１０２６８點，升２７點

或升０﹒２７％。

因疫情而罕有延至周一復市的內地Ａ股，今早一開市後多隻股份大幅跌停，加上官方落禁令

不准沽空股份，內地Ａ股券商板急瀉。上證綜合指數收報２７４６點，跌２２９點或跌

７﹒７２％，為去年２月１５日以來的收市新低；深證成份指數報９７７９﹒６７，跌９０２點

或跌８﹒４５％。兩市合共成交５１９４﹒８億元。

重磅股方面，騰訊（００７００）撐起大市表現，分析指新型病毒肆虐令市民強迫留於家中

，間接令其手遊受惠，今日收漲１﹒８８％，報３８０元；匯豐控股（００００５）跌

０﹒６２％，報５６﹒５元；港交所（００３８８）升０﹒６２％，報２６０﹒４元；中移動

（００９４１）跌０﹒６２％，報６３﹒８元；友邦保險（０１２９９）升０﹒９６％，報

７８﹒５元。



＊藥股走勢向好，賭股低位反彈＊



今日藍籌藥股有資金追捧令其反彈，石藥（０１０９３）及中生（０１１７７）分別升

３﹒７％，升２﹒８８％，前者收報１７﹒９４元，後者收報１０﹒７２元，而石藥為今日最佳

藍籌；國藥控股（０１０９９）跌１﹒５７％，報２５﹒１元；另外有傳福森藥業

（０１６５２）旗下一隻雙黃連口服液能抑制新型冠狀病毒，股價炒高４１﹒１１％，報８﹒１

元；而連日炒高的中國醫療集團（０８２２５）今日急跌４９﹒７４％，報０﹒９７元。

大行高盛表示，博彩股２０２０年企業價值倍數為約１４﹒６倍，相信板塊近期的調整已反

映未來４至５個月疫情的影響，建議買入賭股，濠賭今日普遍反彈，銀娛（０００２７）升

３﹒１１％，報５３﹒１元；新濠國際（００２００）升０﹒９４％，報１７﹒１元；澳博控股

（００８８０）升１﹒２５％，報８﹒８８元；永利澳門（０１１２８）升２﹒５７％，報

１６﹒７８元；金沙中國（０１９２８）升２﹒６７％，報３８元；美高梅中國（０２２８２）

逆跌跌０﹒５４％，報１０﹒９６元；

手機設備股早段隨市捱沽，但中信建投發表研究報告指，科技股受疫情影響有限，消息刺激

部分手機設備股造好，通達集團（００６９８）升２﹒４１％，報０﹒８５元；高偉電子

（０１４１５）升２﹒０８％，報１﹒９６元；瑞聲科技（０２０１８）升２﹒３３％，報

５７﹒０５元；舜宇光學（０２３８２）升１﹒３４％，報１２８﹒４元。



＊人民幣大跌食品股逆升，內地禁沽空Ａ股券商跌停Ｈ股反升＊



人民幣中間價今早下跌３７３點子，以人民幣作為資產計價的食品股早市同樣捱沽，但尾市

部分食品逆流而上，蒙牛乳業（０２３１９）升１﹒３９％，報２９﹒２元；康師傅

（００３２２）升１﹒３７％，報１３﹒３４元；統一企業中國（００２２０）升１﹒２６％，

報８﹒０６元；中國飛鶴（０６１８６）升２﹒４６％，報９﹒５９元；中國旺旺

（００１５１）跌１﹒０９％，報６﹒３８元。

內地中證監昨日（２日）漏夜向多家券商下發通知，要求內地券商今日起暫停融券賣出業

務，即禁止沽空Ａ股，多隻Ａ股券商股一字跌停，本港多隻部分相關Ｈ股今日卻低走後高收，華

泰六八八六（０６８８６）升１﹒１３％，報１２﹒４８元；中金公司（０３９０８）升

０﹒５９％，報１３﹒７元；海通證券（０６８３７）升０﹒２６％，報７﹒６３元；國泰君安

（０２６１１）跌１﹒４４％，報１２﹒３元；招商證券（０６０９９）跌１﹒７８％，報

８﹒８２元。

人行進行１﹒２萬億元人民幣「放水」救市，大型內銀股今日表現則輕微造好，工銀

元；中行（０３９８８）升０﹒３３％，報３﹒０４元；交行（０３３２８）跌０﹒８％，報

４﹒９６元；招行（０３９６８）升０﹒６６％，報３８﹒１５元。（ｕｌ）

